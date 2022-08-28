英财长：中等收入英国人 缴能源账单需帮助

拒缴能源账单

英国人除了须应对创纪录的通货膨胀，还得在冬季来临前面对一涨昂贵的能源发票。

广告 继续浏览后续

《每日电讯报》8月28日报道，英国财长扎哈维说：“对于那些年收入4万5000英镑的英国人如高级教师或护士来说，不断上涨的能源成本将使他们的生活陷入困境。”

扎哈维说，英国政府正在考虑“所有选项”，为民众提供给更多援助。

5月26日，英国政府出台总值150亿英镑的一揽子计划，以帮助民众应付飙升的能源价格与生活成本，其中包括自10月起，向英国所有家庭提供400英镑的能源费减免，此前这一减免额度设定为200英镑。

英国首相约翰逊即将于9月6日离任，在经济前景严峻、通胀高企的背景下，两名首相候选人外交部长特拉斯和前财长苏纳克都面临重振英国经济发展的压力。

英国的天然气价格比过去10年的平均水平高出10倍，导致数百万家庭必须在暖气和食物之间做出抉择。

8月26日，近百名英国民众聚集在英国能源监管机构（Ofgem）外抗议能源价格节节攀升，呼吁英国家庭拒绝支付能源账单。

同日，Ofgem宣布，从10月1日起将年度能源价格上限提高到3549英镑，远高于目前的1971英镑。分析师预计，能源价格上限将在2023年进一步增加，上涨到5800英镑。

英国电力公司EDF的高级主管科马雷说：“到了明年1月，超过一半的英国家庭可能会因能源匮乏陷入困境。”

彭博社报道称，为了解决能源危机，专家纷纷提出各种可能的解决方案，如冻结能源、国有化能源供应商、促乌克兰与俄罗斯达成和平协议、为能源供应商提供税收优惠等。