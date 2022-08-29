乌克兰称在赫尔松市大举反攻

乌克兰/俄罗斯

乌克兰敖德萨附近的塞尔吉耶夫卡镇2022年6月30日夜被俄罗斯军队导弹袭击。乌克兰报告至少有18人死亡，30人受伤。照片显示，2022年7月1日，一名战争罪检察官和一名救援人员以及一名平民，查看被导弹袭击后被摧毁的建筑。

乌克兰地方当局周一表示，乌克兰军队在南部发动了反攻，旨在将俄罗斯军队赶回第聂伯河对岸，并重新夺回被占领的赫尔松市。

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乌克兰媒体早些时候援引乌克兰军队 "南部 "指挥部发言人纳塔利娅-古梅尼奥克的话说，基辅部队正在这条战线上从许多方向发动进攻。赫尔松当地议员和州长顾问谢尔盖-赫兰今天告诉乌克兰电视台： 今天，在被占领的赫尔松地区全境，对俄罗斯的阵地进行了强有力的炮击。赫兰说：“这是我们自春天以来一直在等待的宣布：这是结束俄罗斯对赫尔松地区的占领的开始。”

他说，在最近几周以赫尔松地区的桥梁为目标并旨在阻碍俄军后勤的几次打击后，乌克兰军队在南部战线上取得 "优势"。

乌克兰军事团体 "卡霍夫卡 "在脸书上称，正在观察亲俄分离主义的一支部队从该地区的阵地撤退。

法新社说，这些战况报告无法得到独立来源的核实。

俄罗斯军队在入侵乌克兰之初就占领了第聂伯河畔的赫尔松市，这是个拥有28万居民的城市。该地区对乌克兰农业至关重要，也具有战略意义，因为它与2014年3月被俄罗斯吞并的克里米亚半岛接壤。

法新社说，几个星期以来，乌克兰部队一直说他们正在准备反攻，以夺回赫尔松，但直到现在也只是报告说夺回了几十个村庄。