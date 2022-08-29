俄罗斯又将一名乌克兰人列为暗杀民族主义者女儿的嫌疑人 情报专家质疑乌克兰人在莫斯科有暗杀的机会与可能

俄罗斯/乌克兰/杜金娜遭汽车炸弹暗杀案

俄罗斯联邦安全局周一指控另一名乌克兰人是暗杀俄罗斯著名极端民族主义者杜金的女儿达里亚·杜金娜的成员。此前，俄罗斯已经指控一乌克兰人涉嫌暗杀杜金娜。乌克兰官方否认涉案暗杀。就俄罗斯上周末发生汽车炸弹攻击，造成杜金女儿杜金娜丧生，法国情报专家指出，尽管乌克兰或有能力策划这类攻击，但是可能性不高。乌克兰官方否认说，乌克兰没什么人认识知道杜金娜是谁，乌克兰暗杀杜金娜毫无意义。

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据路透社今天报道，俄罗斯将第二名乌克兰嫌疑人列为杀害民族主义者女儿的嫌疑人。杜金娜和她的父亲杜金 （Alexander Dugin）一样是俄罗斯所谓的在乌克兰的“特别军事行动”的声援支持者，她于 8 月 20 日在莫斯科郊外的一次汽车爆炸中丧生，俄罗斯总统普京称指控此案是“卑鄙、残忍的罪行” 。”

在这名 29 岁的女子被谋杀两天后，俄罗斯主要的国内情报机构 FSB 表示已经破了此案，指控一名乌克兰女子，据称该女子跟踪了杜金娜数周，在她的住宅区租了一套公寓，施行了汽车炸弹暗杀袭击，案发后逃离俄罗斯前往爱沙尼亚。俄罗斯指控说这一切都得到了乌克兰的支持。

乌克兰称俄罗斯正在对其发动帝国式的侵略战争，但否认参与了杜金娜的谋杀案。

周一，俄罗斯联邦安全局表示，它已经确定了乌克兰“破坏和恐怖组织”的另一名成员，指控称该组织策划并实施了这次暗杀。

俄罗斯联邦安全局在一份声明中说，新的嫌疑人是一名出生于 1978 年的男子，他帮助在莫斯科的一个租来的车库中组装汽车炸弹，并把炸弹安装在杜金娜的汽车上。俄罗斯联邦安全局称，这名男子在袭击发生前一天通过爱沙尼亚离开了俄罗斯。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫承诺对那些对杜金娜之死负有责任的人“毫不留情”。

路透社说，上周在莫斯科举行的追悼会上，亚历山大·杜金表示，他的女儿已经在战斗前线献身，他还呼吁俄罗斯以杜金娜的名义要获得在乌克兰战争的“胜利”。

针对乌克兰有没有能力在俄罗斯搞暗杀？法新社引述专家认为：可能性存在但机会不高。

据法新社说，俄罗斯联邦安全局（FSB）指称，这起谋杀是奉派跟踪、干掉达利亚的一名乌克兰妇女所为，做案后逃到爱沙尼亚。相关说法遭到乌克兰驳斥。

不愿具名的乌克兰情报机构高阶官员告诉法新社：「我们能够把400公克三硝基甲苯（TNT）炸药弄进俄罗斯？理论上，可以。我们能够安置炸弹吗？可以。」这名情报消息人士说：「但是重要问题是，这样做有什么好处？乌克兰没有什么人真的认识杜金。谁会跟他女儿有过节？谋杀她毫无道理。」

自从俄罗斯2014年兼并克里米亚半岛（Crimean）以来，乌克兰实际上就一直对俄罗斯进行秘密战争，也建立间谍网络为未来紧张情势作准备。

法国国际情报专家阿尔波（Gerald Arboit）指出：「我认为自从3月以来就有乌克兰后勤和作战网络在俄罗斯活动…已经有乌克兰人进入边界另一边。」不过他说：「进行这种型态攻击你得侦察、跟踪她，然后召集一个团队去执行，你需要两到3个人在汽车安装炸雷，只有一个人不可能办得到这些事。」

他没有排除乌克兰参与的可能性，有可能跟俄罗斯国内反对团体一起进行，尤其是在乌克兰的网络近几年遭到俄罗斯联邦安全局瓦解后。但乌克兰与俄罗斯两国打了6个月仗，这时要将乌克兰情报人员弄进俄罗斯，更需要躲避推测处在高度警戒状态的俄罗斯情报机构。纽约智库苏凡中心（Soufan Center）研究主任克拉克（Colin Clarke）表示：「乌克兰机构要渗透到莫斯科对达利亚进行暗杀，那是难以置信地困难。」