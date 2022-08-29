对俄罗斯经济制裁究竟有效无？

俄罗斯/乌克兰/欧美制裁

欧洲对俄罗斯的制裁本应摧毁俄罗斯经济，从而迅速耗尽俄罗斯续打侵略乌克兰战争的资金。可是就目前而言，制裁效果尚未显现，而且俄罗斯货币、物价和利率在出现短期危机后，现在或多或少得到了控制。而发布制裁的欧洲，现在却正处于能源危机之中，有专家质疑说，这是一个多么鲜明的对比啊。

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相对于欧洲各国对即将到来的冬天的寒冷压力，据本台报道，俄罗斯这个石油大国并不惧怕冬天：3月至7月期间，俄罗斯碳氢化合物的能源出口收入翻了一番，尽管俄罗斯能源出口量却在下降。而俄罗斯公司的利润在第二季度相当好：+44%。宣布的俄罗斯经济衰退将比预期的少得多。根据俄罗斯中央银行和国际货币基金组织预测，今年更像是只有6%的下降。在春季，该基金组织曾预测俄罗斯经济活动将下降约10%，最悲观的人则预测押注说，俄罗斯国内生产总值的将减少15%。

是不是制裁无效？俄罗斯以外的专家正在讨论这个问题，但很难给出一个明确的答案，部分原因是俄罗斯已经停止公布一定数量的关键经济数据，但也因为现有的信息是混合的。至于俄罗斯用电量：它又在上升，这是活动强度的一个普遍可靠的迹象。

美国耶鲁大学的经济学家在7月发表了一份长篇的、有理有据的研究报告，表明俄罗斯经济正在内爆。尽管几乎看不到，但俄罗斯受到中间产品禁运的长远影响，现在俄罗斯无法制造汽车或简单地维护飞机。汽车市场的急剧下降就是证明：6月份，俄罗斯只卖出了27000辆新车，而战前的月平均销量为100000辆。

专家认为，俄罗斯经济受到制裁破坏是不可避免的。战争引发人才外逃，中国企业对俄罗斯贸易谨慎，北京购买俄罗斯的石油，但中国并没有取代西方供应商向俄罗斯供货。与所有预期相反，中国对俄罗斯的出口自今年年初以来急剧下降。应该说，两到三年后，制裁俄罗斯的影响将会明显。

制裁，从实际情况看，意味着是有效的，但在短期内并不是一种超有效的武器。部分原因是俄罗斯当局已经迅速制定了积极的政策来减轻影响。卢布的防御是最好的例子：在暴跌之后，俄罗斯货币已经恢复了对外国货币的最佳水平。普京还捍卫了最微薄的购买力：养老金已经增加，并大力鼓励公司保持就业，这与西方在新冠疫情时期的做法相似。这些配套措施保证了一定的社会安宁。在俄罗斯，人们无论如何都习惯于在危机中生存，包括经济危机。俄罗斯正在经历25年来的第五次经济衰退。

那么制裁制度的缺陷是什么？据报道，主要有两个：第一，欧洲人将对俄罗斯的石油禁运推迟到12月。它的实施无疑将大大削弱俄罗斯出口，使碳氢化合物的平衡发生倾斜。第二，应该记住，有一百多个国家并没有实施或参加制裁。即使它们没有与西方国家相媲美的资源，它们也允许莫斯科获得货源或通过间接渠道出口货物，包括石油。现在只有欧洲在禁止进口俄罗斯石油。