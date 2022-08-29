战火下乌克兰学校也要开学了 先挖防空洞

乌克兰/俄罗斯/学校挖建防空掩体

乌克兰学校在学期开始前竞相挖建防空洞。在乌克兰各地，当局正在建造防空洞，并在乌克兰近 600 万学龄儿童于 9 月在线或亲自返校之前修复数千座在俄罗斯军队炮击中受损的学校建筑。

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据路透社报道，乌克兰学校在学期开始前竞相建造防空洞。目前乌克兰只有 41% 的学校、托儿所和大学有防空庇护所。但鉴于战争对乌克兰及其儿童的社会和经济长期影响以及逃难者返回的意愿，复学是政府的首要任务。

据乌克兰教育和科学部称，自俄罗斯于 2 月 24 日开始入侵以来，乌克兰近 2,300 所教育机构遭到炮击或轰炸，其中 286 所被彻底摧毁。联合国数据显示，在俄罗斯侵略乌克兰战争中，超过 350 名儿童死亡，586 人受伤。实际数字可能要高得多。

官员们热衷于恢复教育，部分原因是为了让女性重返工作岗位。但内政部在评估乌克兰 26,000 所教育设施中的约 80%（从学前班到大学）时发现，只有 41% 拥有现场教学所需的防空洞或防护结构。

建设防空避所，这比几个月前增加了 400%，而且在接下来的几周内仍有可能完成更多的避难所。但是前线附近的地区可用性很低：在俄罗斯军队最近加强炮击的 Mykolaiv 地区，只有 16% 的学校有避难所。

拯救儿童组织乌克兰国家主任索尼娅·库什 (Sonia Khush) 说，因此，数百万儿童和青少年将被迫继续远程学习，这加剧了因新冠病毒关闭两年后已经很明显的问题，包括青少年的高辍学率。在乌克兰，战争加剧了这些问题。

伊尔平一所学校主任伊万·普塔什尼克告诉路透社，伊尔平学校的防空洞可以容纳 300 名儿童，这只是其 2000 名学生的一小部分。

利沃夫国立大学校长 Volodymyr Melnyk 说，战争造成的学习差距是“乌克兰的悲剧”。该大学正在制定计划，以帮助教师更好地在线工作，同时成千上万的学生自愿帮助难民。

乌克兰前财政部长娜塔莉·贾雷斯科（Natalie Jaresko）表示，恢复教育将鼓励数百万在战争开始后逃往欧洲的妇女和儿童返回。Jaresko 告诉路透社说，“他们是乌克兰的生产力栋梁，实际上是国家的未来。”