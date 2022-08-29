扎波罗热核电站：国际原子能署勘访团称上路了 3小时飞行时要走一个星期

乌克兰/国际原子能署/扎波罗热

国际原子能署总干事格罗西今天报告，他与该机构代表团正在前往乌克兰扎波罗热核电站的途中，该核电站在最近几周的乌战打击目标，引发国际间了对重大核事故担忧。乌克兰总统泽连斯基敦促访问团尽速抵达，但格罗西预告很可能到周末才能到达，格罗西没有提及行程艰辛需“披荆斩棘”细节。扎波罗热核电站日前经历断电，而任何断电都有可能引发核电站核反应堆冷却系统熔断。

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原子能机构勘访小组在前往扎波罗热核电站的途中。国际原子能机构（IAEA）总干事周一上午宣布，“这一天已经到来，原子能机构派往扎波罗热的代表团现在正在路上。”格罗西在推特上还写道："我们必须保护乌克兰和欧洲最大的核子发电厂的安全。" 据他说，该特派团将在 "本周晚些时候 "抵达扎波罗热。

据法新社说，在格罗西的推文所附的一张照片中，国际原子能署负责人与一个由大约10人组成的团队合影，他们都戴着带有联合国机构标志的帽子，身穿简单防护马甲。

格罗西几个月来一直要求能够参观该地，他并多次警告说 "有发生核灾难的真实风险"。

扎波罗热核工厂拥有乌克兰15个核反应堆中的6个核反应堆。俄罗斯在2月24日发动入侵乌克兰战争后不久，该核电站于3月初被俄罗斯军队夺下，扎波罗热核电站靠近乌克兰战争在南部的前线。

近期，俄罗斯与乌克兰相互指责对方对位于第聂伯河上的恩戈达尔镇附近的建筑群附近进行轰炸，轰炸从而危及到该核电站。

据乌克兰运营商Energoatom周六警告说，核电站在被切断电源后，有放射性泄漏和火灾的风险。

近几个星期来，扎波罗热一直是西方关注的焦点。联合国呼吁停止在该区域的所有军事活动。

法新社说，起初，乌克兰担心这样的国际原子能署访问会使俄罗斯对扎波罗热核电站的占领在国际社会眼中有合法化，最后改变想法改为支持国际原子能署代表团勘访。

面对种种危险的情况，乌克兰总统泽连斯基总统敦促联合国核监察机构尽快派出一个代表团。据基辅方面称，在周四和周五之间，该工厂及其六个各1000兆瓦的核反应堆因电线受损而与国家电网完全断开，但随后被重新连接并重新启动。

法国总统府在马克龙与俄罗斯总统通电话后于8月中旬表示，普京已同意国际原子能署勘访团通过乌克兰而非俄罗斯执行勘察访问任务。而此前普京要求国际原子能署与俄罗斯合作，通过俄军勘访扎波罗热核电站。

稍早，国际原子能署总干事格罗西说，他们的勘访团一路穿过俄乌战争战区，需要联合国保驾，并由坦克安全护送。行程中需避免受到各种可能的军事打击。