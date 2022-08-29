朔尔茨支持欧盟扩大并改革决策机制

欧盟扩大并改革决策机制

德国总理朔尔茨 (Olaf Scholz) 8月29日在捷克首都布拉格查理大学发表演讲，呼吁欧盟扩大规模并改革决策机制，以减少内部纷争，加强团结，共同应对诸如俄罗斯和中国等外部挑战。朔尔茨表示支持乌克兰加入欧盟，并表示在外交和税收政策方面，欧盟需要渐进改革，只需多数国家同意即可，而非全体一致才能通过。

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德国总理朔尔茨在演讲中表示：“扩大之后的联盟，成员国之间在政治利益、经济实力或社会制度方面的差异将会增加。”他解释道： “乌克兰不是卢森堡。 葡萄牙不像北马其顿那样看待世界的挑战”。他表示： 因此，在今天需要一致同意的情况下，一个国家阻止所有其他国家推进其否决权的风险随着每个新成员国的加入而增加”。

朔尔茨的演讲提出欧盟改革的多个方面，他表示德国致力于欧盟扩大规模，欧盟必须适应未来，将成员国从27国增加到30国甚至36国。朔尔茨强调西巴尔干半岛国家、乌克兰和摩尔多瓦，甚至是格鲁吉亚都可加入欧盟。

朔尔茨在题为“欧洲是我们的未来”演讲中表示，“我们必须更加强大地发挥我们统一欧洲的影响力……欧洲是我们的未来。而这个未来掌握在我们手中。”

在欧盟现有决策机制方面，朔尔茨特别提到欧盟需要改革。他表示俄罗斯入侵乌克兰是对欧盟改变其决策机制敲响的一记警钟。朔尔茨在演讲中表示：“我们必须记住，宣誓效忠于全体一致的原则只有在采取行动的压力很小的情况下才有效”。

朔尔茨提议，在制裁和人权方面比较紧要的议题上允许多数赞成，那些不愿明确投赞成票的成员国可以弃权而不阻碍全体一致通过。

法国总理马克龙最近几个月也赞同多数赞成的决策机制。不过，较小的欧盟成员国可能会对多数赞成的决策机制表示担忧，这种投票机制意味着三分之二的票数即可通过，而小国的关切可能会被忽视。

朔尔茨表示，随着欧盟的扩大，成员国之间的在政治利益、经济影响力、社会福利体系的差异应加以考虑。