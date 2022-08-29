禁不禁俄罗斯人入境 欧盟分歧大

欧盟/乌克兰/俄罗斯

2022年8月20日星期六，在乌克兰基辅一条大道展示被摧毁的俄罗斯坦克与装甲车。

禁不禁俄罗斯游客进入欧洲，要不要大幅限制俄罗斯人进入欧盟，以惩罚俄罗斯发动侵略乌克兰战争。此类辩论正在摇晃欧盟，实际上欧盟对乌克兰要求的进一步制裁存在分歧。

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禁止与否俄罗斯人进入欧盟，此议题将被列入30日在布拉格开幕的欧洲外长会议的议程，其中立场最为坚决的国家（波罗的海国家、波兰和芬兰）希望欧盟27国对该议题采取共同立场。禁止俄罗斯人进入欧盟，这在欧盟历史上是前所未有的。

乌克兰总统泽连斯基呼吁西方国家对俄罗斯人关闭边界，泽连斯基称，俄罗斯必须 "生活在他们自己的国家里，直到他们改变自己的理念"。乌克兰外长库莱巴指责说，"俄罗斯人大规模地支持侵略战争，还为导弹袭击乌克兰城市和杀害乌克兰人喝彩。因此，让俄罗斯游客享受俄罗斯好了。"

芬兰采取支持立场，芬兰说无需等待。芬兰与俄罗斯接壤，每天处理约1,000份俄罗斯人签证申请，但芬兰已决定从9月1日起将向俄罗斯游客发放的签证数量减少到该数量的10%。

自从欧洲空域因战争而关闭以来，越来越多的俄罗斯人前往边境国家，持短期申根签证过境到其他欧洲国家。对于芬兰总理桑娜-马林来说，“俄罗斯公民随意进入欧洲、申根地区进行旅游（...），可是俄罗斯却在乌克兰杀人，这是不公平的。”

申根地区的26个国家（22个欧盟国家，加上挪威、冰岛、瑞士和列支敦士登）在2021年收到了300万份短期居留签证申请，包括所有类别（旅游、学习、商务旅行等），其中都是俄罗斯人占比最多（53.6万）。

爱沙尼亚对该国不能禁止 "持有申根地区其他国家签证的人 "进入爱沙尼亚领土表示遗憾，认为 "访问欧洲应该是一种特权，而不是一种人权"。

捷克外交部长扬-利帕夫斯基（Jan Lipavsky）说：对俄罗斯公民来说，不再可能存在照常旅游的问题。捷克目前是欧盟轮值主席国。与布拉格一样，波罗的海国家和波兰在俄罗斯侵略乌克兰战争开始后，不同程度地收紧了对俄罗斯人的签证制度，完全停止或仅对游客，但也有例外比如学习、家庭原因、人道主义原因、反对派媒体......。

由于欧盟27国之间没有达成制裁所需的一致意见，立陶宛建议考虑涉及波罗的海国家、波兰和芬兰的 "区域解决方案"。

但德国总理奥拉夫-朔尔茨说，限制旅游签证将惩罚所有因为不同意俄罗斯政权而逃离俄罗斯的人。

欧盟外交负责人约瑟夫-博雷利说，"禁止所有俄罗斯人进入欧洲不是一个好主意"。

欧盟委员会坚持认为有必要以人道主义理由保护持不同政见者、记者和家属，并表示必须逐一审查申请。

欧盟内政专员Ylva Johansson计划将于9月8日至9日访问拉脱维亚和芬兰。

该怎么面对俄罗斯人进入欧盟的签证申请？据雅克-德洛尔研究所的Cyrille Bret说，“欧盟将是自相矛盾的。”Cyrille Bret说：“这项措施违背了行动自由和它到现在为止一直遵循的制裁政策，声称它不是针对俄罗斯人民，而是针对俄罗斯普京政权。”

欧洲对外关系委员会（ECFR）的专家玛丽-杜姆林说："不到30%的俄罗斯人持有护照，他们的主要旅行目的地是土耳其、埃及和阿拉伯联合酋长国，"她说，这是"一个危险的分析错误"。她认为，“禁止俄罗斯人的禁令将产生与所寻求的完全相反的效果：通过丑化所有俄罗斯人，我们正在满足克里姆林宫的宣传，多年来，特别是自侵略乌克兰战争以来，普京一直在谴责西方的所谓恐俄症。” 据她认为：“欧盟必须与俄罗斯民间社会保持联系，而不是把俄罗斯人孤立在一个完全由普京政权控制的封闭独裁的罐子里。”

据法新社说，自俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，欧盟根据欧盟与俄罗斯的协议，部分暂停了短期签证设置，禁止与普京政权有关的某些类别（官方代表团、外交护照持有人、商业领袖等）进入欧盟。

欧盟还宣布1214名俄罗斯官员为不受欢迎的人。