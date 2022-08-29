荷兰惊传卡车冲撞户外派对 已知6人死亡

政治

荷兰警方8月28日对外表示，一辆在西班牙注册的大型卡车27日晚6时左右，冲上荷兰鹿特丹市（Rotterdam）以南约30公里偏离一条堤岸道路，并撞上户外烤肉的民众，已造成6人死亡、7人受伤，其中1人伤势严重。

广告 继续浏览后续

综合媒体报道，27日晚间6时许，一卡车冲撞了聚集人群。从现场照片可看出，肇事卡车属于西班牙运输公司El Mosca。

案发地点位于荷兰南部城镇的新拜耶兰（Nieuw Beijerland）社区，当时周末闲暇的人们正在户外烤肉，烤肉主办单位是一个滑冰俱乐部。

警方发言人马斯韦克（Elianne Mastwijk）表示，卡车当时偏离了道路并撞向正在派对的人群。卡车驾驶是来自西班牙的46岁的男子，已经被以涉嫌造成致命汽车意外事故的罪名拘押。

马斯韦克称，没有迹象显示这名驾驶不当使用酒精，但没有对可能的肇事原因提供进一步详情。

这名驾驶的雇主、西班牙运输公司El Mosca向西班牙《真相报》 (La Verdad) 记者表示，这名驾驶是为了避开与一辆厢型车相撞才冲出沿着堤岸的路面。但据当地媒体引述目击者报导，卡车在堤岸上一处T字路口停了一会儿，接着起步撞向人群。

新拜耶兰社区居民关系紧密，此次意外事故令人们震惊不已，警方呼吁目击者出面协助调查。

报道说，荷兰虽不是恐怖袭击高风险国家，但恐怖袭击的威胁一直存在。就在此次事故发生的前一天（26日），一名小货车在荷兰的邻国比利时的首都布鲁塞尔观光购物区高速撞击了一个露天咖啡座，造成6人受到轻伤后逃离现场。一名嫌犯之后在北部港市安特卫普（Antwerp）被逮捕，

比利时威胁评估协调中心（Coordination Unit for Threat Assessment）一度将首都受到威胁的警戒层级由“中等”升高至“严重”，但数个小时后又将警戒层级降回“中等”。

布鲁塞尔检方发言人巴艾尔（Willemien Baert）表示：“此事确实让人想起过去发生的攻击，但目前并不情楚这是一起攻击事件，也有可能只是意外。”