乌克兰首次大规模反攻目标收复赫尔松 可能开启战争第3阶段

乌克兰战事

西方媒体报导，乌克兰军队30日展开反击，似乎是俄罗斯入侵以来首次大规模反攻，目标是收复南部赫尔松（Kherson）地区，成功的话有可能改变战争走向。

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美国全国公共电台（NPR）本月初报导，赫松之胜将证明乌克兰有能力有效运用西方高科技大砲，同时利用地面部队收复及控制关键领土。

赫松具有跨越第聂伯河（Dnipro River）的重要桥梁，也是地方政府中心，乌克兰若让俄军失去这个战略要地，也将对俄国官方叙事形成重大打击，尤其俄方宣称这场战争是“有限”军事行动，并坚称会赢得胜利。

路透社30日报导，乌克兰表示，乌军展开新一波收复领土的攻势，在赫松市附近几个地方突破敌军防线。俄国则表示，俄军砲击乌克兰南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv），乌军反攻失利。

路透社引述俄罗斯新闻社（RIA）消息，俄罗斯国防部长今天稍早说，乌军企图在尼古拉耶夫和赫尔松地区进攻，但蒙受重大损失。

根据法新社报导，俄国国防部还提到，俄军摧毁26辆战车、32辆装甲车和2架苏恺25型（Su-25）战机，乌克兰更折损超过560名官兵。

不过俄国任命的地方当局官员告诉俄罗斯新闻社，乌军接二连三火箭袭击，使得俄方掌控的赫尔松州城镇新卡科夫卡（Nova Kakhovka）断水断电。

路透社和法新社目前都无法独立证实俄方的说法。

美国新闻网站Axios报导，乌军轰炸俄罗斯的弹药库、指挥控制中心和渡河点。目前不清楚这波行动的规模，但乌克兰官员声称已突破俄罗斯在赫尔松外的“第一道防线”。

赫尔松在战前约有30万人口，俄军从克里米亚（Crimea）往北推进侵略的头几天就占领此区。赫尔松巿仍是俄军入侵6个月来，截至目前唯一攻克的州府。