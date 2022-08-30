乌军向南部反攻 泽连斯基呼吁将俄罗斯士兵赶回家

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基敦促俄罗斯军队赶快逃命，因为乌克兰军队在赫尔松市附近发动反击攻势，被称乌克兰军队正在夺回他们被占领的领土。但俄罗斯称乌克兰这次袭击失败了。

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乌克兰向南部发起进攻。据路透社今天报道，乌克兰在南部的进攻是在这场战争陷入僵局数周之后发起。这场战争已经造成数千人死亡、数百万人流离失所、城市被毁，并在前所未有的经济制裁下引发了全球能源和粮食危机。战争还加剧了对乌克兰南部扎波罗热核电站的炮击引发辐射灾难的担忧。

乌克兰总统泽连斯基在周一晚间的视频讲话中发誓，乌克兰军队将把俄罗斯军队赶出边境。泽连斯基说，“如果他们想活下去，俄罗斯军队就该逃跑了。回家吧。”

泽连斯基的高级顾问Oleksiy Arestovych在评论赫尔松地区的攻势时说，俄罗斯的防御“在几个小时内就被打败了”。

英国国防部说，乌克兰军队在南部增加了炮火，他们的远程精确打击正在扰乱俄罗斯的补给。

但据俄新社的报道，俄罗斯国防部说，乌克兰军队曾试图在 Mykolaiv 和 Kherson 地区发动进攻，但造成重大伤亡。俄罗斯国防部说，“敌人的进攻企图惨败”。

路透社说无法核实战场报告。路透社说，俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰，这场冲突是自 1945 年以来对一欧洲国家的最大袭击，已基本演变为消耗战，主要发生在南部和东部，以炮击和空袭为标志。俄罗斯很早就占领了南部的大片地区。