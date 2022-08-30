俄罗斯伞兵逃到法国求庇护 揭侵乌俄军真实面貌

俄伞兵求庇护

俄罗斯伞兵费拉提耶夫（Pavel Filatiev）以第一人称砲轰对乌克兰的战争后，突然之间在俄国声名狼藉，害怕被报复的他逃出母国，并于28日抵达法国，寻求政治庇护。

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费拉提耶夫在巴黎戴高乐机场（Charles de Gaulle Airport）的寻求庇护者等候区告诉法新社：“当我听到高层要求以假新闻为由判我15年徒刑时，我即明白在此地已无路可走，我在俄国的律师没办法为我做任何事。”

34岁的费拉提耶夫离开军队一段时日后，去年重新加入父亲曾经待过、基地位于克里米亚半岛的俄罗斯第56空降团。

俄国总统普京（Vladimir Putin）2月24日对基辅展开“特殊军事行动”时，这批伞兵被派到乌克兰南部。费拉提耶夫在乌南大城赫松（Kherson）与尼古拉耶夫（Mykolaiv）附近度过2个月，接着因眼部感染撤离前线。

8月他上传一份141页的文章到社群网站VK（VKontakte）砲轰说：“我们没有道德权利去攻击另一个国家，尤其是最靠近我们的国家。”

费拉提耶夫在文中抨击俄军情况和莫斯科对乌克兰的攻击，他认为基层士兵普遍反对侵略乌国，但是太害怕而不敢发声。

费拉提耶夫形容军队几乎无法运作，缺乏训练和装备，甚至在开始入侵前即是如此。他告诉法新社，部队“跟过去几年俄罗斯陷入的状态一样”，“年复一年越来越混乱和腐败，贪污、凌乱、满不在乎的态度达到无法接受的程度”。

费拉提耶夫说：“最初几个月我很震惊，我告诉自己这不是真的，到了去年年底，我明白自己不想在这样子的军队服役。”

但他并未在开始攻击乌克兰之前退伍，结果就跟部队一起挺进邻国南部。

费拉提耶夫说：“如果军队在承平时期已经是一团乱、贪污又懈怠，显然在战时和战斗期间，问题会更加显著，缺乏专业度会变得更明显。”

他表示，莫斯科掌权者在“摧毁我们继承自苏联军队”的荣耀上扮演主要角色。

费拉提耶夫坚称，他在前线服役的两个月内，自己的部队并未参与引发全球抗议的虐待平民和战俘行径，也没做出俄军被控犯下的战争罪。

费拉提耶夫住进克里米亚城市西巴斯托波（Sebastopol）一家军医院后，尝试以健康理由退伍，却遭上级威胁若拒绝回头战斗就会被调查。

他在8月初离开克里米亚，并在网路上公布自己的参战故事。离开俄国前，他花了点时间在不同城镇间来去以躲避侦查，这星期才从突尼西亚抵达法国。

费拉提耶夫说：“我为什麽要详细说出这一切？我希望俄国和全世界的人都知道这场战争的状况，以及人们为什么还想打仗。”

他认为，在俄国方面，“不是因为他们想打，而是因为身处的情况，使他们非常难以脱身”，“军队和整个俄国社会都遭受胁迫”。

据费拉提耶夫估计，只有一成的军人支持这场战争，其他人都因为恐惧而不敢作声。他说：“反对的人太害怕了，不敢说出来和离开，他们担心后果。”

如果获得法国庇护，费拉提耶夫说，他希望“努力让这场战争结束”，“我希望俄国年轻男性尽可能少到那里和参与战事，并让他们知道那裡发生了什么事”。