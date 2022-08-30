俄罗斯石油出口不减，西方制裁落空？

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现在俄罗斯向全球市场输送的石油与入侵乌克兰之前几乎不相上下。随着油价上涨，莫斯科方面也赚到更多的真金白银。全球一些大型经济体的需求使俄罗斯总统普京在乌克兰战争爆发后的能源战中占了上风，使西方国家利用制裁来削弱俄罗斯经济的努力落空。

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据华尔街日报署名Joe Wallace / Anna Hirtenstein今天报道称，俄罗斯的出口市场销售火爆。俄罗斯是全球最大的原油和成品油出口国。此外，新的贸易安排使普京能够将天然气出口作为经济武器来对抗乌克兰的欧洲盟友。俄乌战争爆发前，欧洲有40%的天然气进口来自俄罗斯。战争爆发后，俄罗斯减少了通过北溪(Nord Stream)管道对德国的输气量和通过其他管道输送的天然气，导致价格上涨，给欧洲家庭和企业带来压力。

石油收入远远弥补了天然气收入的缺口。国际金融协会(Institute of International Finance)的副首席经济学家Elina Ribakova说，俄罗斯富得流油。她说，今年截至7月，莫斯科通过销售石油和天然气获得了970亿美元，其中约740亿美元来自石油。根据国际能源署(IEA)的数据，俄罗斯7月份日均出口740万桶原油以及柴油和汽油等成品油，较今年年初的日均出口量仅减少约60万桶。

即使在石油出口下滑的情况下，俄罗斯今年以来的月均石油出口额还是达到了200亿美元，相比之下2021年的月均出口额为146亿美元，当时各个经济体正从新冠疫情造成的重创中恢复。船舶追踪公司Vortexa的数据显示，8月份出口再度上升。

报道称，在美国、欧盟及其太平洋地区盟友的买家减少对俄罗斯石油的进口之后，大部分俄罗斯石油流向了不愿就俄乌冲突站队的一些亚洲国家。

在大多数情况下，买卖俄罗斯石油是合法的。美国和欧盟针对金融系统设计了制裁，允许石油交易的付款流向不受制裁的国家，并防止能源价格进一步上涨。

中国、土耳其和中东国家迅速加大购买力度，获得了折扣价格，为俄罗斯原油开辟了利润丰厚的新贸易渠道。一些国家对俄罗斯石油进行精加工，再以汽油和柴油的方式出口到西方国家，并从中牟利。

印度现在是俄罗斯的最佳顾客。在俄罗斯入侵乌克兰几周内，印度企业便遵从政府指令进口俄罗斯石油，进口量从此前的几乎为零增加到近100万桶/日。

华尔街日报说，俄罗斯在石油市场上的韧性在华盛顿引发了不同的反应。华盛顿方面目前正努力平衡两个相互冲突的目标：一是通过增加全球石油供应来抑制通胀，二是从经济层面对普京施压。”

对俄罗斯及其对手来说，他们各自的决心将在冬季面临重大考验。欧盟按计划将从12月5日开始分阶段对俄罗斯石油实施禁运，并有可能对为俄罗斯石油货物提供保险和融资的行为实施惩罚性禁令。如果这些措施落地生效（一些交易员和分析家对能否实施表示怀疑），那么削弱俄罗斯经济的行动将大大升级。

据该报道，欧盟若推进提议的限制措施，将显示出欧洲大陆愿意为了乌克兰承担经济损失。许多人认为，俄罗斯将通过把对欧洲的天然气供应削减至零来回应，近期北溪管道仅以约20%的设计流量向欧洲输送欧洲天然气。加皇资本市场(RBC Capital Markets)的大宗商品策略部主管Helima Croft说：“普京已经把两败俱伤的选项摆到了明面上。”

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E5%87%BA%E5%8F%A3%E4%B8%8D%E5%87%8F-%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E8%90%BD%E7%A9%BA-11661833806