乌克兰/俄罗斯

乌克兰切尔尼戈夫弗拉基米尔的房子被俄罗斯军队轰炸后，在废墟中竟然长出向日葵。5月3日，弗拉基米尔听到一架飞机接近并投下炸弹，摧毁了大量房屋，包括他自己的家，当时正在睡觉的家中他的五名亲属全都身亡。 2022年8月29日星期一照片

乌克兰前亲泽连斯基议员科瓦列夫转投亲俄，今天被指日前遭枪杀。科瓦列夫被发现死在家中，调查断定他死于枪击。虽然现阶段还不知道那些暗杀者的身份，但科瓦列夫被乌克兰认为是叛徒。最近，乌克兰还发生了其他针对被认为是投靠克里姆林宫的变节者的袭击事件。

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据本台今天报道称，阿列克谢-科瓦列夫是乌克兰总统泽连斯基的执政党前党员，俄罗斯入侵乌克兰后，在赫尔松加入俄罗斯军队管辖下的行政当局，刚刚过去的星期日他被发现死在家中。一个将确定其死亡确切情况的俄罗斯调查委员会说，科瓦列夫死于枪伤。

根据初步调查结果，这次袭击发生在8月28日下午3点左右。不明身份者进入阿列克谢-科瓦列夫的家，他在那里被人用猎枪打死。据亲克里姆林宫的媒体报道，尸体是由科瓦列夫的母亲发现的。他的头部中弹。一名在场的38岁妇女在科瓦列夫家中被刺伤颈部，在送往医院的途中因伤势过重而死亡。

在社交网络上，亲俄罗斯的账户信息显示，在赫尔松城市群负责农业的阿列克谢-科瓦列夫已经建立了向邻近的克里米亚运送产品。同一消息来源称，这位在乌克兰被入侵后转投俄罗斯一方的前乌克兰议会议员已经躲过了一次暗杀企图。

虽然现阶段还不知道那些杀人者的身份，但科瓦列夫被基辅认为是叛徒。