就禁止俄人进入欧盟争议 德国提折中方案

欧洲联盟/俄罗斯

欧洲联盟正在举行外交部长会议，主要就是否禁止俄罗斯人进入欧盟旅行进行决策。此项议题，因应制裁俄罗斯对乌克兰发动侵略战争。欧盟内部对此出现明显分歧。俄罗斯今天警告，如果欧盟对俄罗斯人禁发签证，俄罗斯将采取反击措施。德国今天提出妥协方案。

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德国政府周二就俄罗斯人的欧盟签证这一敏感问题提出了一个妥协方案，提议暂停与俄罗斯签订的签证便利化协议，以及将多次入境签证纳入限制。

据德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克在周二开始的欧盟外交部长会议上说，"我认为我们可以在布拉格找到一个良好的解决方案"。据德国外长说，"我认为这可能是一种非常好的方式，可以明确地说，我们正在暂停签证便利化协议，我们不再发放多次签证或多年签证。"

法新社说，这场辩论在欧盟激起波澜，欧盟在乌克兰要求的制裁问题上存在分歧，是完全禁止俄罗斯游客进入欧洲，还是大幅限制他们进入欧洲。这些禁止或限制都是作为对俄罗斯发动侵略乌克兰战争的惩罚。

一些成员国，如芬兰、波兰和波罗的海国家，因为俄罗斯在乌克兰的侵略战争，要求停止向俄罗斯游客发放签证。

但其他政府，包括德国总理奥拉夫-朔尔茨，都反对这项措施，理由是禁止将惩罚所有俄罗斯人，而且在反对者看来，这将使俄罗斯异见人士、希望在国外接受培训的俄罗斯学生或受到普京政权迫害的俄罗斯人难以受到迎接。德国外长认为，后者不应该因为有勇气大声反对俄罗斯政权而连带受到惩罚。因此，德国部长表示，有必要在欧盟内部 "汇集不同的观点"，并找到一个共同的欧洲解决方案。

申根地区的26个国家（22个欧盟国家，加上挪威、冰岛、瑞士和列支敦士登）在2021年收到了300万份短期居留签证（90天）的申请，在所有类别（旅游、学习、商务旅行等）中，俄罗斯人申请签证最多（53.6万）。

自乌克兰遭侵略战争爆发以来，欧盟部分暂停了2007年欧盟-俄罗斯协议中对某些与俄罗斯政权有关的人（官方代表团、外交护照持有人、商业领袖等）的短期签证便利政策。

如果本周在布拉格通过签证禁令，全面暂停还将涉及签证协议中预见的其他类别（记者、运动员、科学家、文化界、学生、家庭访问......）。