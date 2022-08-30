梵蒂冈息事宁人澄清教皇对乌克兰的立场

梵蒂冈/乌克兰/俄罗斯/方济各/杜金娜事件

梵蒂冈周二澄清了教皇方济各在乌克兰问题上的立场，明确谴责俄罗斯发动的侵略乌克兰战争是野蛮战争。法新社说，方济各此前关于一名俄罗斯思想家女儿死亡事件的讲话激怒了乌克兰。

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据法新社今天报道称，梵蒂冈澄清教皇对乌克兰的立场。据梵蒂冈教廷在一份声明中说：“教皇关于这一悲剧主题的谈话应被解读为一种怜悯人类生命和捍卫与之相关的价值观而发出的声音，而不是政治立场。”

在周三的每周总听证会上，教皇提及 "那位不幸的年轻女性，她在莫斯科因为车座下的炸弹而死亡"，所指29岁的俄罗斯政治科学家、一位极端民族主义哲学家杜金的女儿达里娅-杜金娜，她在自己驾驶的汽车炸药爆炸中丧生。

法新社说，教皇的这句话强烈刺激了乌克兰当局，包括乌克兰驻罗马教廷大使安德里-尤拉赫，他认为教皇的讲话 "令人失望"，认为 "不能用同样的词语谈论侵略者和受害者"。

在方济各此言的第二天，教廷驻乌克兰大使被乌克兰外交部召见。

据梵蒂冈的声明：“至于俄罗斯联邦在乌克兰发动的大规模战争，教皇的讲话明确无误地谴责战争是不道德的、不可接受的，是野蛮的、毫无意义的、令人厌恶的和亵渎的。”

法新社说，7月底，在与莫斯科保持外交联络开发的同时，一贯谴责战争的方济各重申了他访问乌克兰的愿望，但没有对可能的访问，提供任何进一步日期等细节。

这位85岁的教皇将于9月中旬前往哈萨克斯坦出席宗教领袖大会，预计俄罗斯东正教牧首基里尔也将出席该大会。但俄罗斯东正教牧首府告诉俄新社，基里尔是普京的亲密支持者，他最终将不会出席该宗教峰会。