禁止俄人进欧盟？俄罗斯威胁对等报复

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俄罗斯今天警告说，如果欧盟决定暂停发放俄罗斯人的签证，以制裁俄罗斯在乌克兰的侵略战争，那俄罗斯将进行报复。

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俄罗斯总统府今天警告，如果欧盟拒绝向俄罗斯人发放签证，莫斯科将进行报复。

据法新社说，在发出这一警告的同时，欧盟一些国家希望禁止俄罗斯游客进入欧洲，而其他国家则倾向于采取更具象征意义的措施，如暂停为某些类别的俄罗斯人提供签证便利的协议。

要不要禁止俄罗斯人进入欧盟，将是周二和周三在布拉格举行的欧盟外交部长会议的讨论核心议题。

据克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说，“我们知道欧洲人之间有不同的观点，我们将密切关注这个问题。” 佩斯科夫说：“这是一个非常严重的决定，可能针对我们的公民，对这样的决定不能没有回应。”佩斯科夫说，“在回应时，我们必须确保我们的利益得到最好的保证，我们公民的利益得到保护。” 但他承认：“俄罗斯还不知道欧洲人将采取什么措施。”

据佩斯科夫认为：这种近乎疯狂的非理性，使签证事情也拿来辩论。

欧洲国家已经对俄罗斯推出好了几套经济制裁措施，以惩罚莫斯科对乌克兰的侵略进攻。

法新社说，但至于签证，完全禁止俄罗斯人似乎不太可能，因为欧盟对乌克兰总统沃洛德米尔-泽连斯基的呼吁还没有达成共识。

波罗的海国家尤其主张对俄罗斯游客实施这样的签证禁令。这将是一项史无前例的措施。但德国反对，欧盟委员会也不赞成。

法新社说，申根地区的26个国家（22个欧盟国家，加上挪威、冰岛、瑞士和列支敦士登）在2021年收到了300万份短期居留签证申请，在所有类别（旅游、学习、商务旅行等）中，俄罗斯人签证申请最多，达53.6万份申请。