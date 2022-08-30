路透社：9月1日起俄将中止对法国天然气供应

天然气供应

路透社30日消息，俄罗斯天然气工业股份公司威胁将从9月1日起将中止向法国昂吉集团 Engie能源公司提供天然气。俄方的要求是法方要支付全额付款。

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俄罗斯天然气工业股份公司总是按照其供油合同的单方理解切断给欧盟一些国家的天然气供应。

昂吉集团30日说，俄气已经告知当天起将削减天然气供应。但昂吉集团没有详细说明与俄气合同纠纷的性质。

受乌克兰危机升级影响，俄气已经大幅减少向昂吉集团供应天然气。这家能源供应商最新数据显示，俄气月均供应相当于1.5太瓦时的天然气。

昂吉集团发言人说，俄罗斯供应的天然气原本占昂吉集团进口量的17%，乌克兰危机今年2月升级后这一比例降至不足4%。

昂吉集团说，企业已经能够确保“兑现承诺客户和自身要求所需天然气供应量”，同时采取措施应对“俄气中断天然气供应可能导致的任何直接财务和实际影响”。

俄罗斯卫星通讯社5月报道，昂吉集团与俄气当时正在商谈购买天然气的支付安排，以期找到双方都可接受、不违背欧洲联盟对俄罗斯制裁的方式。

今年2月以来，美国、欧盟等对俄罗斯施加多项经济制裁，俄罗斯继而推行“卢布结算令”，要求“不友好”国家和地区以卢布结算与俄方的天然气贸易。波兰、保加利亚、芬兰、荷兰和丹麦拒绝用卢布结算，俄方已切断对这些国家的天然气供应。