戈尔巴乔夫的遗体告别仪式和葬礼周六举行 普京：他对改革的必要性有着深刻的理解

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据塔斯社报导，前苏联首任也是唯一一任总统戈尔巴乔夫的遗体告别仪式和葬礼将于9月3日举行。俄罗斯总统普京8月31日向戈尔巴乔夫的亲友致唁电，对戈尔巴乔夫去世表达深切哀悼和慰问。

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俄罗斯知名记者、《莫斯科回声》的前总编辑韦尼迪克托夫（Alexey Venediktov）表示，将于周六为周二去世的苏联首任也是唯一一任总统戈尔巴乔夫举行告别仪式。

韦尼迪克托夫周三在其社交媒体“电报”平台上写道：“对MS（米哈伊尔·戈尔巴乔夫）的告别将在周六进行”。他表示：“细节正在澄清”。俄联邦总统事务局中央临床医院30日夜间发布消息称，苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫当天晚上因长期重病医治无效去世，终年91岁。

国际社会经济和政治学研究基金会(戈尔巴乔夫基金会)的一名发言人和她的女儿发布消息称，戈尔巴乔夫遗体告别仪式将于9月3日莫斯科时间10:00-14:00在莫斯科工会大厦圆柱大厅内举行。告别仪式结束后，将在新圣女公墓举行葬礼。

克里姆林宫网站周三刊登的署名普京的唁电称：“对米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫的去世表示最深切的哀悼。”

普京的唁电称：“米哈伊尔·戈尔巴乔夫是一位对世界历史进程产生了巨大影响的政客和政治家。他在一个复杂的、戏剧性的变化和重大的外交政策、经济和社会挑战的时期领导我们的国家。他对改革的必要性有着深刻的理解，并试图提出自己的解决方案来解决紧迫的问题。”

普京的唁电称：“我想特别提到米哈伊尔·戈尔巴乔夫近年来开展的伟大人道主义、慈善和教育工作。请再次接受我对你们的损失表示的真诚的同情和支持。”

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，戈尔巴乔夫是一个复杂且经常具有争议的人物，但他是历史的一部分。佩斯科夫说：“他是一个非常复杂的，非常多面的，经常非常矛盾的个性，戈尔巴乔夫的个性。而且它有时仍然在我们的社会中引起非常艰难的辩论。但这是我们历史的一部分，将被载入史册。”

佩斯科夫说，戈尔巴乔夫的去世“当然是我们国家的巨大损失”。佩斯科夫补充说：“这个人留下了非常深刻的印记，他影响了我们祖国的命运。”佩斯科夫指出，普京早些时候向戈尔巴乔夫的亲友发送了一份慰问电报。

据塔斯社报导，当被问及为什么戈尔巴乔夫无法给自己留下明确的印象时，佩斯科夫说：“因为历史的进程有时更强大”。佩斯科夫还援引普京的话说：“如果你不后悔苏联的崩溃，你就没有良心，但如果你想让它恢复，你就没有脑子。”

佩斯科夫说，“因此，我们不要用虚拟式说话，让它成为相关专家的面包。”关于普京是否出席戈尔巴乔夫遗体告别仪式，克里姆林宫方面将另行通知。对于戈尔巴乔夫是否实行国葬的问题，俄官方尚未作出决定。