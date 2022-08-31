欧元区8月通胀率再创新高，法国通胀增速减慢

受俄乌战争及能源价格上涨影响，欧元区通货膨胀率几个月来不断刷新记录。2022年8月达到9.1%

根据欧盟统计局31日公布的最新数据，今年8月欧元区通货膨胀率同比达到9.1%，再次突破欧盟统计局自1997年开始公布数字以来的最高记录，也对欧洲央行下周会议是否决定再度升息增加新的压力。

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自去年11月以来，欧元区物价就不断攀升，随俄乌战争而加剧的能源价格上涨，更导致通胀率不断刷新欧盟统计局记录。但物价上涨幅度各国不同。就今年8月而言，法国通胀率最低，为6.5%，西班牙则已经达到两位数，为10.3%。波罗的海国家通胀最为严重，爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚三国通胀率分别为25.2%，21.1%和20.8%。

在欧元区内，能源价格上涨最为凸出，同比增长达38.3%，但与7月份上涨39.6%的水平相比，还是略有回落。食品价格继续走高，同比增长10.6%。一个月前为9.8%。

物价不断走高意味着居民钱袋子开始缩水，ING银行一名分析师Bert Colijn指出，鉴于今年第二季度欧元区工资上涨均值为2.1%，欧元区正面对前所未有的实际工资缩水的情形。而物价上涨在未来几个月还将继续。

但法国消费价格上涨一年来首次出现增幅减缓。根据法国国家统计与经济研究所31日公布的临时数据，8月份法国消费价格上涨5.8%，低于7月份上涨6.1%的水平。

最新通胀数字无疑对欧洲央行面对更大的加息压力。德国央行行长31日就最新通胀数字表示，迫切需要欧洲央行在下周的会议上做出有决定性意义的决定。他表示，对于越来越多的人来说，高通胀已经变成沉重负担。那些本已经囊中羞涩的家庭尤其受到影响。

上周末，各国央行行长在美国杰克逊小镇举行年会时，就已经纷纷表态要遏制通货膨胀。要知道欧洲央行的目标是将通胀率控制在2%。市场分析人士预计，欧洲央行会在9月8日的会议上宣布将关键利率提高75个基点。

不过，也有分析人士提出，倘若通货膨胀持续，而经济增长放缓，甚至出现萎缩，那又该如何处置呢？