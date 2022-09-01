普京向戈尔巴乔夫遗体告别，“因行程安排”不会出席周六的葬礼

俄罗斯/政治/乌克兰

俄罗斯总统普京9月1日向前苏联最后一任领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫遗体告别，期间献花并鞠躬。此前，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，戈尔巴乔夫的葬礼将于9月3日举行，但普京因有其他行程安排无法参加葬礼。

广告 继续浏览后续

俄新社周四报导中的视频显示，普京献花后在戈尔巴乔夫的棺椁前站了一会儿，鞠躬后离开。

此前，国际社会经济和政治学研究基金会(戈尔巴乔夫基金会)的一名发言人和她的女儿发布消息称，戈尔巴乔夫遗体告别仪式将于9月3日莫斯科时间10:00-14:00在莫斯科工会大厦圆柱大厅内举行。告别仪式结束后，将在新圣女公墓举行葬礼。

据路透社报导，戈尔巴乔夫的翻译周四在受访时表示，在他去世前的几个月里，俄罗斯与乌克兰的冲突让戈尔巴乔夫感到震惊和困惑，近年来，莫斯科与基辅日益恶化的关系让他在心理上受到打击。

帕维尔·帕拉斯琴科(Pavel Palazhchenko)曾与这位已故苏联总统共事37年，并在他身边参加过多次美苏峰会，他在几周前与戈尔巴乔夫通过电话，说他和其他人都对戈尔巴乔夫在乌克兰事件中受到的创伤感到印象深刻。