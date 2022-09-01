曾公开反战 俄第二大石油公司董事会主席“坠楼身亡”

俄罗斯/政治/乌克兰

据塔斯社9月1日报导，俄罗斯第二大石油集团——卢克石油公司董事会主席拉维尔·马加诺夫（Ravil Maganov）当天从俄莫斯科中央临床医院的窗户坠落，因伤势过重身亡。

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塔斯社援引一位不愿透露姓名的执法人士的话说，马加诺夫是在莫斯科中央临床医院接受治疗时自杀的。报导称，他因心脏病发作入院，正在服用抗抑郁药。据悉，马加诺夫的尸体是在医院里发现的，俄罗斯的政治和商业精英们经常在这家医院接受治疗。

卢克石油公司周四发表的一份声明说，马加诺夫“在患重病后去世”，但没有透露细节。卢克石油是少数公开谴责俄罗斯入侵乌克兰的俄国公司之一，该公司曾在3月份呼吁“立即停止武装冲突”。

卢克石油公司当时在一份声明中说：“董事会对乌克兰正在发生的悲惨事件表示关切，并对所有受此悲剧影响的人表示最深切的同情。”该声明补充说：“我们支持立即停止武装冲突，并完全支持通过谈判进程和外交手段解决冲突。”

据了解，这是今年发生的第六起已知涉及高知名度的俄罗斯能源高管在不明情况下死亡的事件。5月，俄罗斯媒体报道说，卢克石油公司的前高管和董事会成员苏伯汀（Aleksandr Subbotin）在接受了一个“萨满 ”的可疑治疗后死亡，该治疗涉及注入从一只蟾蜍中取得的毒素。

4月，俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克公司（Novatek）和俄罗斯天然气工业银行的两名前高管被发现与他们的家人一起死亡。俄罗斯官媒报导称，他们杀死了自己的配偶和子女，然后自杀。