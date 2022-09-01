美官员：俄罗斯正面临严重的军事人员短缺 白宫：准备很快对乌提供更多安全援助

俄罗斯/乌克兰/国际

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比(John Kirby) 8月31日向媒体表示，美国准备向乌克兰提供更多安全援助。他称：“未来几天会有关于接下来安全援助的宣布。”此外，两名美国官员告诉美国有线电视新闻网（CNN）称，美方认为俄罗斯在乌克兰面临“严重”的军事人员短缺，并正在寻求新的方法来加强其部队水平。

广告 继续浏览后续

一位美国官员告诉CNN称，“俄罗斯军队在乌克兰正遭受严重的人员短缺。我们认为，俄罗斯国防部正在寻求招募合同制军人来弥补这些人员的短缺，包括强迫受伤的士兵重新投入战斗，从私人保安公司获得人员，以及向应征者支付奖金。”

美国的最新评估是基于降级公开的情报，并由两名美国官员向CNN证实。这是拜登政府降级和公开发布有关俄罗斯战争努力的情报结果的最新举措。

这些官员还说，美国拥有“可靠的报告”，俄罗斯国防部“可能开始”在乌克兰招募被定罪的罪犯入伍，“以换取赦免和经济补偿”。

俄罗斯总统普京上周命令军队增加13.7万名士兵，尽管不清楚俄罗斯国防部打算如何达到这一目标。五角大楼本月早些时候估计，在乌克兰战争期间，多达8万名俄罗斯军人伤亡。

值得一提的是，多名美国和西方官员以及乌克兰消息人士告诉CNN，在目前乌克兰反攻的准备过程中，美国敦促基辅当局保持行动的目标和地理范围的限制，以避免过度扩张和在多个战线上陷入困境。

消息人士说，这些讨论涉及与乌军进行兵棋推演，旨在帮助乌克兰部队了解他们在不同情况下需要调动何种兵力才能取得成功的分析性演习。

美国和乌克兰官员说，乌方最初考虑进行更广泛的反攻，但在最近几周将其任务范围缩小到南部的赫尔松地区。