中国被指将俄罗斯液化天然气转卖给欧洲

中国/欧洲联盟/能源

乌克兰战争爆发后，俄罗斯逐步减少对欧洲的天然气供应回应对其制裁，引发欧洲冬天能源危机的担忧，但欧洲天然气基础设施（Gas Infrastructure Europe）的数据显示，目前欧盟国家的天然气库存储气率已达到79.94%，接近完成欧盟委员会制定的11月前储气率达到80%的目标。法国BMF电视台报道引述《日经新闻》的消息称，欧洲人之所以能够比预期更快地建立起他们的液化天然气储备，部分得益于来自中国的液化天然气，而评论也指出，这无疑是让欧洲在能源上不得不依赖其主要战略对手中国的供应。

广告 继续浏览后续

报道指出，世界上最大的液化天然气（LNG）买家中国正在向欧洲人出售相当比例的存货。包括工业和中间商在内的各种中国市场参与者都承认这一点，仅石油公司中石化就已售出至少45批液化天然气，相当于300多万吨。可以覆盖今年上半年欧洲进口总量的6%。

报道称，上海的一位交易员告诉《日经新闻》，这些转售的利润率相当高，每笔交易可能高达1亿美元。事实上，专门跟踪此类交易的航运情报公司Kpler公司的伦敦分析师劳拉-佩奇说，这是 "欧洲的巨大生命线"。她还解释说，由于疫情导致中国连续的限制措施，国内需求大幅减少，而世界液化天然气的现货价格却不断上涨。

此外，北京希望尽可能多地转向包括煤炭在内的替代能源，东京的一位专家认为，中国的一项中央指令暂时不再优先考虑 "减少环境足迹 "的问题。

去年3月，中国总理李克强亲自将国家的能源安全置于与粮食安全相同的 "战略高度"。

因为液化天然气不是其主要的天然气来源，而是弥补其国内生产和通过管道进口之间需求差距的一种手段，因此中国更有能力向欧洲做出这一姿态。

报道指出，无论如何，如果没有这些中国的液化天然气运输，欧洲很可能无法提前实现11月的储存目标——正如欧洲能源专员卡德里-西蒙森（Kadri Simson）刚刚宣布的那样。不言而喻，卡德里-西蒙森并没有提到，这相当于从依赖俄罗斯的供应转向另一个——即其主要地缘政治伙伴中国的供应。根据其海关统计，中国会将大量的俄罗斯天然气转给欧洲。

实际上，中国长期以来一直也在加强其天然气基础设施。根据公开数据，中国每年有150亿美元的资金用于此，全国各地有14个液化天然气终端正在建设。这一全球战略的另一部分包括押注于运输这些液化天然气的船只，甚至挑战韩国在此领域的霸主地位，尽管韩国目前世界市场份额仍然超过75%。上海船厂目前有17艘液化天然气船的订单，=其中包括为世界主要生产商之一的卡塔尔能源公司建造的4艘。

中国船舶工业协会（CANSI）副秘书长表示，该协会预计需求将增加，这将进一步推动液化天然气油轮的价格上涨，这将使中国和韩国的船厂都受益。根据挪威咨询公司Rystad Energy的评估，韩国人已经登记了相当多的合同，似乎不再有能力在2027年前接受更多的合同。这也让在与欧洲的能源关系中，又为中国增添了一个优势。