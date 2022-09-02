德国拒绝波兰的二战索赔要求

欧洲联盟

9月1日是纳粹德国袭击波兰83周年。就在这一天，波兰向德国提出巨额战争索赔要求，要求德国赔偿1.3万亿欧元。德国立即表示拒绝。

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据德国n-tv电视台报道，德国外交部在第一回应中，拒绝了波兰的要求。外交部一位发言人表示：“战争赔偿话题已经结束。波兰在很长时间以前，在1953年，放弃了进一步的赔偿要求，并多次确认了放弃。”“这对欧洲今日秩序来说是一个重要的基础。”这位发言人同时强调说：“德国对二战负有政治和道义责任。”

德国总理朔尔茨12月份对华沙进行就职访问时，也以以前的合同为由回绝了波兰的索赔要求。他还指出，德国曾向欧盟提供了高额财政付款。这笔钱大部分流入了欧盟南部和东部国家。

1953年，波兰时任共产党政府在苏联的压力下，放弃了所有战争索赔要求。但波兰现任执政党法律正义党认为，当时的合同无效。

波兰的索赔要求引起德国媒体激烈反响。柏林出版的《日报》认为，波兰被苏联给耍了。波兰索赔要求的恰当对象应是俄国，但出于选举战的原因，波兰执政党向德国提出了索赔要求。

哈勒出版的《中德意志报》则认为，德国政府以“二加四条约”为论据不太可行。但在条约中，甚至没有提到赔偿问题。根据国际法，这里就存在一个模糊不清的问题。然而在战争结束77年后，赔偿要求是否还能得到满足仍然是个问题。特别是在东欧阵营内部，二战胜利者苏联对当时的波兰和民主德国已提供了赔偿。

《法兰克福汇报》认为，波兰提出的是“不可接受的要求”。诚然，德国占领者在二战期间对波兰人民的所作所为在很大程度上符合联合国规定的灭绝种族罪。在这种背景下，很难冷静地拒绝波兰的赔偿要求。但柏林还是必须断然拒绝波兰执政党法律正义党提出的1.3万亿欧元的赔偿要求。这一金额大约是德国政府2022年度预算的三倍。如果要赔偿的话，将是德国好几代人必须赔偿。他们都是在战后出生的，对战争没有犯下个人过失。这种要求必须在法律上加以拒绝，在道义上也值得怀疑。这是政治疯狂。