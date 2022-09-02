欧盟：俄天然气工业股份公司就北溪1号管道停运撒谎

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俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）9月2日停止了通过北溪1号天然气管道输送德国的天然气，其给出的理由是天然气泄漏，并没有提供何时可以重启供应的时间框架。欧盟委员会主席冯德莱恩的首席发言人埃里克·马默(Eric Mamer)回应指：“俄罗斯天然气工业股份公司今天下午宣布，它再次以错误的借口关闭北溪1号天然气管道，这再次证实了该公司作为供应商的不可靠。”

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俄罗斯天然气工业股份公司周五表示，它将推迟重新启动连接俄罗斯和德国的一条受到密切关注的管道的天然气输送，这一意外的推迟似乎是莫斯科和西方在能源和乌克兰战争方面更大斗争的一部分。

俄罗斯国有天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司在经过三天的维护后，原预计将于周六重新启动通过北溪1号管道的天然气输送。但该公司在周五的一份声明中称，在检查一个管道压缩机站时发现了泄漏，北溪1号管道将被关闭，直到问题被消除。该公司没有给出重新启动北溪1号管道的时间表。北溪1号管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。

同样在当天，七国集团（美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大、日本）发表联合声明，宣布对俄罗斯石油设置价格上限。不过联合声明中没有提及具体的金额。声明称，只有在石油和石油产品价格等于或低于所制定的价格上限时，才允许对其进行运送。

俄罗斯天然气工业股份公司的最新行动将引起人们对北溪1号管道永久关闭的担忧，该管道曾是向德国及西欧一些国家输送天然气的关键渠道，德国严重依赖俄罗斯天然气。与其他欧盟国家一样，德国一直在急于在冬季之前填满天然气储存设施，作为对俄罗斯断气的保险。

作为回应，德国西门子能源公司表示，“这种泄漏通常不会影响涡轮机的运行，可以在现场进行密封。这是维护工作范围内的常规程序”。这家德国巨头补充说：“我们已经多次指出，在（俄方声称发生故障的）Portovaya压缩机站有足够的其他涡轮机可以供北溪1号运行。”

德国天然气监管机构、联邦网络局(Bundesnetzagentur)负责人克劳斯·穆勒表示：“就目前而言，液化天然气终端、相关的存储水平及重要的节约要求正变得更加重要。”他补充说：“德国现在准备得更好是好事，但现在要靠每个人的努力。”

德国经济部长的一位发言人指出，“我们在过去几周看到了俄罗斯的不可靠，因此继续采取措施，加强我们对俄罗斯能源进口的独立性”。上个月，德国经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）曾直言：“他们（俄方）甚至没有勇气说：‘我们正在与你们进行经济战争’。”

此外，欧盟委员会主席冯德莱恩的首席发言人埃里克·马默(Eric Mamer)周五回应指：“俄罗斯天然气工业股份公司今天下午宣布，它再次以错误的借口关闭北溪1号天然气管道，这再次证实了该公司作为供应商的不可靠。”他补充说：“这也证明了俄罗斯的玩世不恭，因为其更喜欢燃烧天然气而不是履行合同。”

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）当天通过推特表示：“可悲的是，俄罗斯天然气工业股份公司的举动并不令人惊讶。利用天然气作为武器不会改变欧盟的决心。我们将加快实现能源独立的道路。我们的责任是保护我们的公民，支持乌克兰的自由@乌克兰总统泽连斯基。”