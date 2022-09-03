欧盟委员会下周将提出对乌50亿欧元财政援助建议

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据《欧盟动态》新闻网周五报导，除匈牙利外，所有欧盟成员国都同意在财政上为乌克兰的长期贷款再提供50亿欧元的宏观财政援助担保。据熟悉此事的消息人士透露，尽管受到匈牙利政府的抵制，欧盟委员会仍将在下周就此事提出正式建议。

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下周末，欧盟各国经济部长在参加于布拉格举行的非正式理事会会议时，预计将签署一份政治声明，支持50亿欧元的对乌宏观财政援助。然后，该方案预计将在9月20日于布鲁塞尔举行的欧盟理事会一般事务理事会上正式通过。

欧盟委员会在接受记者的询问时确认，其为乌克兰提供50亿欧元宏观财政援助的提案可望在下周提交。欧盟委员会的一位发言人说：“一旦委员会的提案获得通过，它将由欧洲议会和欧洲理事会审议。”

报导指，欧盟成员国周五在工作层面上同意的50亿欧元援助资金是欧盟委员会在5月宣布的高达90亿欧元的对乌宏观财政援助的一部分。然而，在对如何为欧盟的财政援助提供资金产生怀疑之后，直到现在，这一宏观财政援助中只有10亿欧元被正式通过。

夏季商定的10亿欧元由欧盟预算的担保支持。然而，欧盟在预算方面的限制使其不可能为其余部分提供资金。报导指，因此，剩余的80亿欧元必须通过欧盟成员国的财政担保来获得，这导致了关于每个成员国应作出多少贡献的复杂讨论。

根据多个消息来源，德国政府反对向乌克兰提供额外贷款，因为乌克兰政府存在违约的风险。相反，柏林方面主张提供不需要由乌克兰偿还的赠款。此外，德国今年早些时候曾单方面承诺向乌克兰提供10亿欧元的支持，并希望将这一承诺计入其对欧盟对乌克兰的宏观财政援助的贡献。

虽然德国和除匈牙利外的所有其他成员国现在似乎同意再向乌克兰提供50亿欧元的宏观财政援助，但承诺的总额仍缺少30亿欧元。关于剩余30亿欧元的讨论仍在成员国间进行，他们就是否应该以赠款或贷款的形式进行讨论上存在分歧。

欧盟委员会的一位发言人表示：“我们正在继续进行针对乌克兰的90亿欧元宏观财政援助方案中剩余的30亿欧元的工作。”

根据国际货币基金组织（IMF）今年早些时候的估计，乌克兰政府每月需要约50亿欧元的财政支持以保持偿付能力。如果乌克兰政府没有得到足够的财政支持，其可能被迫向财政赤字货币化发展，这将带来通货膨胀失控的风险。