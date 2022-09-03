约翰逊即将卸任首相 泽连斯基：我们甚至给他起了个乌克兰名字

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英国保守党党魁选举结果将在下周一宣布，胜选者会在周二正式接任首相。在现任首相约翰逊（Boris Johnson）的任期进入倒计时之际，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在英国登报，再次就前者在担任首相期间向乌克兰提供的支持表示感谢，并称“我们甚至给我们的朋友起了一个乌克兰名字——鲍里斯·约翰逊纽克。”

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泽连斯基在英国《每日邮报》上发表的文章写道：“自1991年我们从前苏联独立出来的第一天起，英国就一直是乌克兰的支持者。在我们转变为一个真正的民主国家的每个阶段，你们都与我们在一起。你们帮助我们向整个世界展示，如果你想对整个地区产生系统性的影响，一个庞大的后苏联国家的成功转型不仅是可能的，而且是可取的。”

泽连斯基指出：“不幸的是，这在俄罗斯也得到了适时地注意。克里姆林宫决定在自己的人民得到信息之前迅速采取行动，他们也可以选举自己的领导人，自己决定如何统治自己的国家。2014年，俄罗斯对克里米亚和乌克兰东部地区的非法占领是为了给基辅的乌克兰政府一个严厉的教训——也是最后的警告。但它并没有把倔强的乌克兰人从走向西方的道路上推开。”

泽连斯基补充说：“今年2月下旬，当弗拉基米尔·普京命令他的部队轰炸乌克兰的和平城市时，所有的伪装都被消除。俄罗斯军队于2月24日越过边境，他们把阅兵服整齐地叠放在包里，期待着一场快速的胜利。对大多数国家来说，这是个巨大的冲击。但对英国来说不是。你们的首相鲍里斯·约翰逊迅速而坚决地采取了行动——就像英国政府在这场战争之前所做的那样。在全面冲突爆发之前，女王陛下的政府为我们的海军拨款17亿英镑，用于建造海军基地，以及提供了一揽子安全援助和武器，同时英国皇家空军的运输机向我们运送了数千枚现代反坦克导弹。”

泽连斯基提及：“约翰逊首相在2月初对基辅进行了访问。我们的坦率、公开的讨论立即得到了第一批反坦克导弹运输的支持。这些武器将在阻止似乎无穷无尽的俄罗斯装甲纵队的前进中发挥其作用。就在入侵的前几天，我们在慕尼黑会面，在那里我们就进一步加强乌克兰的防御能力达成了共同步伐。”

泽连斯基表示：“在俄罗斯入侵的当天清晨，鲍里斯是第一批与我交谈的世界领导人之一。后来，这样的电话成为常态，为我们提供了旨在打击俄罗斯侵略的国际行动的更好协调。在我们之间的每一次会面和谈话中，鲍里斯都有一个非常好的问题：‘还有什么？你们还需要什么？’这成为我们的口号，保证了有效的进展。相信我，没有多少政治家愿意这样做。”

泽连斯基说：“此后，英国政府的政治支持一直坚定不移：财政援助以及人道主义援助和更多尖端武器。我们的军事训练计划得到了加强，以满足当前的需要，受训人员的数量也成倍增加。与此同时，广泛的制裁使俄罗斯的经济陷入困境。英国与美国一起，现在已经被确立为乌克兰最重要的盟友之一。但这不仅仅是你们的政府：你们整个国家都清楚地看到了普京战争的不公正和残酷的性质。英国所有政党、你们的媒体、企业、地方议会和个人都在我们身后给予支持。”

泽连斯基补充说：“慈善捐款的数量让更大的国家感到羞愧，而成千上万的富有爱心的英国人敞开心扉，让10多万乌克兰妇女和儿童在英国找到避难所。这帮助我们的许多士兵继续战斗，而不必担心他们的家人。4月，当战斗继续进行，无视个人安全问题，你们的首相再次抵达基辅，带来了一个信息：你们在这场战斗中并不孤单，我们将支持你们！”

泽连斯基说：“我们在（基辅市中心）赫雷斯恰蒂克大街上的行走是我国历史上的一个里程碑，因为它向世界表明——基辅还活着，我们将取得胜利。上个月，乌克兰庆祝了我们独立31周年。鲍里斯·约翰逊再次与我们在一起，受到普通乌克兰老百姓的欢迎。我们甚至开始热情而幽默地称呼他为‘鲍里斯·约翰逊纽克’（Boris Johnsoniuk）——如果你在最后一个音节上加上重音的话，这是一个听起来像乌克兰语的姓氏；其灵感来自他的Instagram账户@borisjohnsonuk。”

泽连斯基说：“8月24日是我国的独立日，同时也标志着与俄罗斯的战争开始后的六个月。没有人可以否认，这几个月是乌克兰近期历史上最戏剧性的时期。就人类痛苦的规模而言，它非常类似于纳粹的占领或斯大林1932/33年的强迫饥荒——乌克兰大饥荒。我再次自豪地说，在这个困难时期，英国作为最亲爱的朋友和最亲密的盟友，与我们并肩作战。作为总统，我意识到，政府的政策和行动体现了公众的意愿。”

泽连斯基说：“令我印象深刻的是，在英国各地，有许多乌克兰国旗高高飘扬，自豪地表明对乌克兰和乌克兰人的声援。我对英国议会所有政党在支持乌克兰方面的一致性和凝聚力深感鼓舞。英国人民应该知道，在为自己的生存而奋斗的每一天，乌克兰人都无比感激贵国。但我也相信个人领导的力量。我知道对鲍里斯·约翰逊来说，这不是一个容易的过程，因为他不得不处理许多内部挑战。将对乌克兰的支持作为优先事项需要巨大的勇气和决心。”

泽连斯基表示：“最近几个月，乌克兰政府还与英国政府和各级部长们进行了密切和有效的合作。其中，我最感谢的是另外两位伟大的领导人和乌克兰的朋友——外交大臣利兹·特拉斯（Liz Truss）和你们的国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）。他们在各自的部门和服务中带头努力，帮助乌克兰在全球范围内建立复原力和支持。几天后，英国将产生一位新的首相。作为乌克兰的总统，我将很高兴与鲍里斯·约翰逊最近所说的：‘任何英国首相，无论男女’建立密切关系。”

泽连斯基说：“我真诚地希望鲍里斯在这场反对俄罗斯野蛮行为的斗争中的遗产能够得到保留。我们将继续战斗下去，因为我们没有任何其他选择。这关系到我们的生命和我们的未来。而我们仍然需要英国的支持和领导。我们需要它，因为我们是一个年轻的热爱和平的民主国家——远非完美，但已走上正轨。”

泽连斯基补充说：“我们需要它，因为我们通过放弃巨大的核武器储备对全球安全作出了最宝贵的贡献之一。我们需要它，因为通过帮助乌克兰赢得这场战争，英国正在保护国际秩序和欧洲和大西洋地区的现有安全平衡。我们需要它，因为对于一个自由的世界来说，向独裁者表明任何侵略都会产生强烈的集体反应是至关重要的。”

泽连斯基说：“而且，最后，我们需要它，因为表明反对邪恶的立场仅是正确的事情。19世纪的乌克兰诗人塔拉斯·舍甫琴科（Taras Shevchenko）曾呼吁他的人民继续与沙皇俄国战斗：‘战斗吧，你们会胜利’。那时，我们没有强大的朋友站在我们这边。这一次，我毫不怀疑乌克兰将取得成功。与英国一起，我们将使我们的世界变得更加安全。我们的国家将变得更加紧密。作为真正的朋友，就像我和我的朋友，鲍里斯。”

约翰逊通过推特就泽连斯基的赞誉表示感谢，并称：“英国对乌克兰及其人民的支持是坚定不移的，我们将继续支持你们反对普京的战争。谢谢你的友谊，弗拉基米尔，你是个英雄，大家都爱你。”