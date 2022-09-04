欧盟经济专员：欧盟要求俄罗斯遵守能源合同，我们不怕普京的决定

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欧盟委员会经济与货币事务专员真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)9月3日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，欧盟已经“准备好应对”俄罗斯停止向欧洲供应天然气的决定。

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俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）周五宣布无限期停止通过北溪1号天然气管道向欧洲输送天然气，理由是需要进行额外维修。此前，这一俄罗斯国有能源巨头在经过三天的维护工作后，原预计会在周六重新启动通过北溪1号管道的天然气输送。

就这一最新发展，真蒂洛尼在采访中强调：“我们期望俄罗斯尊重合同，但即使能源的武器化将继续下去，或将增加对我们决定的反应，我认为欧盟已经准备好作出反应。”

真蒂洛尼补充说：“当然，我们必须节约能源，我们必须分享能源，我们有（一个）高水平的（能源）存储，我们不害怕普京的决定。”

真蒂洛尼提出：“我们要求普京尊重合同，但如果他们不尊重他们的合同，那么我们就准备作出反应”。但他没有对欧盟可能将采取的具体行动加以详细说明。

真蒂洛尼还提及，帮助消费者解决账单上涨的措施应该是有针对性的，而不是涉及更高的债务水平。他还透露称，其他国家可能会加入七国集团(G7)财长周五商定的对俄罗斯石油实行价格上限。

在谈到七国集团财长电话会议时，真蒂洛尼表示：“我们讨论了如何建立一个更广泛的联盟”。他补充说：“我确信像澳大利亚和韩国这样的国家可能有兴趣加入这个联盟。”

真蒂洛尼指出，即使各国没有正式签署该协议，较低的油价也会使他们受益。