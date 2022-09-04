特拉斯承诺上台后将在一周内完成能源计划 苏纳克：不排除未来再次参加党魁角逐

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据英国广播公司（BBC）报导，英国外交大臣、保守党党魁候选人特拉斯（Liz Truss）承诺，如果她在周二成为首相，将在一周内宣布一项处理其国内能源成本飙升的计划。她的对手前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）则表示，如果在此次竞选中失败，不排除未来会继续参加英国保守党党魁的竞选。

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特拉斯周日在接受BBC记者采访时表示，如若周二成为英国下一任首相，她将“立即采取行动”来帮助解决英国国民所面对的能源价格高涨的问题。她强调，对能源账单采取行动对英国人民和经济“至关重要”。

特拉斯补充说，进一步的支持将需要与促进国内能源供应的计划“携手并进”，她认为英国已经变得过于依赖国际能源价格。据《每日电讯报》报导，特拉斯正在考虑，如果她赢得保守党党魁，将冻结英国数百万家庭今年冬天的能源账单。

熟悉讨论情况的竞选消息人士以及被咨询过的能源公司内部人士表示，目前预计会有某种形式的冻结。周一中午过后不久，现任首相约翰逊的继任者竞选将正式结束，特拉斯或苏纳克将被宣布为下一任保守党领袖。由英国保守党成员选出的获胜者将在周二被英女王任命为新任首相。

特拉斯是明显的胜选热门人选，她在整个夏天对保守党成员的民意调查中一直处于领先地位，尽管双方在周日晚上都坚持认为最终结果还不肯定。无论谁获胜，他们的首要任务之一将是解决英国民众的生活成本危机。

苏纳克周日在接受BBC采访时透露称，如果未能在本周成为首相，他将继续担任英国议会下议院议员。他誓言将“以任何身份”支持保守党政府。当被问及他未来是否会再次参加竞选，苏纳克回答说：“我们刚刚结束这场竞选。我想说……我需要从这次活动中恢复过来。但我期待着以任何身份支持保守党政府。”

当被问及这是否意味着他不排除再次竞选党魁的可能性时，苏纳克补充说：“不，天哪，不，不，我认为我现在的工作只是支持保守党政府。这是我想看到的成功，这也是我要做的”。苏纳克在采访中誓言：“我将继续担任议会议员”，即使没有赢得唐宁街10号的钥匙。