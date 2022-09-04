美国驻俄罗斯大使离任回国并宣布退休

美国/俄罗斯/欧洲

美国驻俄罗斯大使馆9月4日发布声明宣布，美国驻俄联邦大使约翰·沙利文（John Sullivan）已经完成了任期并于当天离开了莫斯科。他在离任后，将从跨越40年和五位美国总统的公共服务生涯中退休。

广告 继续浏览后续

美国驻俄大使馆的声明写道：“美国驻俄罗斯联邦大使约翰·沙利文已经结束了他作为美国特使的任期，今天离开了莫斯科。沙利文大使于2019年12月被任命，担任大使已近三年。在他离开后，他将从跨越四十年和五位美国总统的公共服务生涯中退休，包括担任副国务卿以及司法部、国防部和商务部的高级职位。伊丽莎白·鲁德（Elizabeth Rood）将担任美国驻莫斯科大使馆的临时代办，直到沙利文大使的继任者到达。”

《华盛顿邮报》报导称，约翰·沙利文的离职是突然的，此前没有迹象表明他即将退休。他于2019年12月被时任美国总统特朗普任命为美国驻俄大使，并任职超过两年半；拜登总统在上台后要求他继续任职。

约翰·沙利文3日出席了苏联最后一位领导人戈尔巴乔夫在莫斯科举行的遗体告别仪式。约翰·沙利文形容戈尔巴乔夫是，“一位政治家，通过在他的国家和世界其他地区的和平共处和变革的愿景改变了世界”。

美国国务院的一名官员和拜登白宫的一名官员证实了约翰·沙利文的退休。来自国务院官员说：“沙利文大使的离任是有计划的，是正常外交轮换的一部分，他担任了美国驻俄罗斯大使的完整任期，在前所未有的时期管理着世界上最关键的双边关系之一。美国将继续明确地谴责克里姆林宫对乌克兰的侵略战争，并继续坚定地致力于支持乌克兰的主权和领土完整。”

白宫官员指出，约翰·沙利文在其岗位上工作了近三年，这是大多数其他驻俄大使的典型任期。约翰·沙利文作为一位经验丰富的美国政府官员虽然是由特朗普提名的，但鉴于美俄紧张关系以及在美国参议院推动大使提名的难度，拜登此前要求他继续留任。拜登提名的大使候选人需要数月的时间，在某些情况下甚至需要一年多的时间才能上任。

据政客新闻网（Politico）2月报导，拜登政府的成员之前对约翰·沙利文的留任表示赞赏。现任美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）一度评价说：“从拜登政府成立的第一天起，我们就依靠他在俄罗斯问题上的智慧和指导。”