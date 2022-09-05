乌军反攻前线报告称 从赫尔松逃难到敖德萨增多

乌克兰/俄罗斯

在乌克兰南部战线，乌克兰军队自8月29日星期一以来一直在推动向赫尔松军事反攻。赫尔松是位于与克里米亚交界处的地区首府，在战争的第一周就落入俄国军队之手。再往西，大型港口城市敖德萨正以自己的方式参与援助反攻行动。

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据本台在敖德萨的特派记者Boris Vichith和Anastasia Becchio报道称，来自乌克兰南部多个地区的逃难人员增多。他们手里拿着编号的入门票，多达几十个人在一所学校外等待，这所学校已经被征用来接待流离失所者的人道主义援助中心。

协调员玛丽娜-塞梅纽克说："我们接待很多人前此登记。这些人都是逃离轰炸的，其中许多人来自赫尔松......昨天，我们有来自Nova Kakhovka的人。他们从被占领地区逃来，那里的乌军反攻战斗已经开始。

乌克兰官员没有公布有关正在进行的军事反攻的信息。但玛丽娜收到的请求表明，战斗很激烈：有很多人受伤了。她解释说：他们被要求为野战医院收集T恤、长裤和便鞋。

72岁的谢尔盖-戈尔坚科(Serguei Gordienko)从赫尔松逃来抵达这里，但他与他的几个留守在当地的朋友保持着联系。现在对他们来说真的很难。" 据老人说，他们希望局势好转。他们在期待。

不过这位养老金领取者不抱任何幻想：这场战争可能会很漫长，但一切最终都会是乌克兰胜利的。