众口均称特拉斯有望今被任命为保守党领袖成为英国新首相

英国/特拉斯

利兹·特拉斯预计将于周一今天被任命为执政的保守党领袖和英国下一任首相。英国此时正面临生活昂贵危机、工业动荡和经济衰退。

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路透社今天说特拉斯有望被任命为保守党领袖，成为英国新首相。

经过数周的经常气氛火爆和尽显分裂的保守党领导角逐，特拉斯Truss 与前财政部长苏克 Rishi Sunak 展开激烈角逐，今天上午的正式公告将引发鲍里斯·约翰逊 (Boris Johnson) 下台交接权力。

约翰逊在经历了数月的丑闻后被迫于 7 月宣布辞职，并将于周二前往苏格兰会见伊丽莎白女王，正式提出辞职。他的继任者将跟随他并被要求组建政府。

长期以来，特拉斯在取代约翰逊的保守党内部竞争中一直处于领先地位，如果她被任命，将成为保守党自 2015 年大选以来的第四位首相。在此期间，英国经历了一场又一场危机的冲击，现在面临着由 7 月份飙升至 10.1% 的通胀率引发的长期衰退。

现年 47 岁的鲍里斯·约翰逊的外交大臣特拉斯承诺将迅速采取行动应对英国的生活成本昂贵危机，并表示她将在一周内制定一项计划，以应对不断上涨的能源费用并确保未来的燃料供应。

周日晚上在接受电视采访时，特拉斯拒绝透露她所说的措施的细节，她说这些措施将使数以百万计的人放心，他们担心随着冬天的临近，他们将无法支付燃料费用。

特拉斯面临着一份冗长、昂贵且难以完成的任务清单，反对党议员称这是保守党政府 12 年糟糕的结果。一些人呼吁提前选举。但特拉斯说她不会允许。

资深保守党议员大卫戴维斯将她作为首相所面临的挑战描述为“可能是继 1979 年保守党玛格丽特撒切尔之后第二个最困难的战后首相简报”。特拉斯曾表示，她将任命一个强大的内阁。一项政治评论表示，特拉斯的起点将比她的任何前任都弱，因为她不是该党议员中最受欢迎的人选。

据路透社说，英国在支持消费者能源法案方面落后于其他主要欧洲国家，反对派立法者将此归咎于“僵尸”政府在保守党进行领导权力竞争时无法采取行动。今年到目前为止，意大利已预算超过 520 亿欧元（517.5 亿美元）来帮助人民。在法国，电费涨幅上限为 4%，德国周日表示，将花费至少 650 亿欧元保护消费者和企业免受通胀上升的影响。