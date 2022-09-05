北约增调德兵前往立陶宛 加固东翼防俄

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北约加强东部防御力量新建一个旅的编制，从北约各成员国调兵，德国新增百名士兵，加入该旅。德国已经派有1500名军人进驻在立陶宛。

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据法新社今天报道说，德国新派一批士兵于周日抵达立陶宛，因应北约承诺在俄罗斯入侵乌克兰的情况下加强东翼的防御。

德国100名士兵和携带军事装备组，通过渡轮从德国的基尔抵达立陶宛的克莱佩达。

目前已经约有1500名德国士兵被部署在立陶宛，作为2017年在立陶宛成立的北约多国战斗群部队的一部分兵力。在今年于马德里举行的北约峰会之后，指挥该新旅的德国承诺将加大派兵。

在马德里峰会上，北约承诺 "在东翼部署更多强大的、可作战的部队，如果需要，这些部队将从现有的编制发展到旅级单位"。

一个旅约为4000人。

据新旅旅长克里斯蒂安-诺拉特（Christian Nawrat）称：北约向东翼这里的盟友发出的信息是，我们致力于为该地区提供安全保障。据他说，该旅的指挥司令部将永久安置在立陶宛。据称，"新旅将在未来一周内讨论训练和演习，我们肯定会迅速相互协商，然后我们将为这些演习部署部队。"

据一位德国高级军事官员告诉法新社说，第一次营级演习可能在10月举行。

据立陶宛陆军司令阿图拉-拉德维拉斯说，"德国的承诺对立陶宛非常重要"。

立陶宛还接纳了一个轮换的美国营，该营在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰后得到了加强.

匈牙利和捷克的战斗机在该地区空中提供警戒任务。

法新社说，2017年起，北约在立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚和波兰部署了四个营级多国战斗部队。它们分别由德国、英国、加拿大和美国指挥。而且，在俄罗斯入侵乌克兰之后，北约成员国决定在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克也建立四个新的战斗群。

据法新社说，波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛担心，俄罗斯如果在俄乌战争中获胜，自己恐成俄罗斯的下个侵略目标。3国如今都是欧洲联盟（EU）和北约成员国。自俄乌冲突爆发以来，他们便要求北约增派部队，并提升建立军旅以取代现有营团单位。

德国总理朔尔兹（Olaf Scholz）6月表示，德国已准备好在立陶宛部署更多部队，以建立一支强大战斗旅，既能发挥恫吓作用又能抵御侵略。