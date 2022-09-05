泽连斯基宣称乌军南部大胜

乌克兰/俄罗斯

乌克兰在对南部俄罗斯军队的为期一周的反攻中，宣称在战场上取得了迄今为止最大胆的胜利。在数日拒绝透露新进攻的细节后，乌克兰官员在网上发布了一张照片，照片中三名士兵在赫尔松省的一个小城市举起了一面乌克兰旗帜，赫尔松省是俄罗斯自战争初期以来占领的南部地区。

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据路透社今天报道，基辅声称战场上获胜。据称，在赫尔松北部的 Vysokopyllya，乌克兰国旗被固定在屋顶的一根杆子上的图像是在乌克兰总统泽连斯基 Volodymyr Zelenskiy 宣布乌克兰军队占领了南部的两个城镇和东部的一个城镇时发布的。在通宵的视频中，他没有指明地点。

经过数月的俄罗斯在东部的炮火袭击，乌克兰终于开始了期待已久的反击，这是自 3 月将俄罗斯军队赶出基辅郊区以来最大的一次反击。到目前为止，乌克兰对其新战役的大部分细节都保密，禁止记者进入前线，很少在公开场合发表评论。

但俄罗斯公开表示，俄军已经击退了在赫尔松的袭击。俄罗斯方面罕见地承认，乌克兰的反攻破坏了莫斯科对所占领领土的计划，塔斯社援引莫斯科驻赫尔松官员的话说，已经提出了将该地区并入俄罗斯的全民公投计划。

据美国驻欧洲地面部队前退役指挥官马克赫特林表示，基辅的目标似乎是将数千名俄罗斯士兵困在广阔的第聂伯河东岸，摧毁俄罗斯人现在用于补给的桥梁。赫特林在推特上写道，俄罗斯“在赫尔松留下了一支部队，背后有一条河流，补给线有限”，而乌克兰正在用“精确武器打击俄军，让已经俄军士气低落。”

据路透社说，泽连斯基宣布东部的一个城镇已被占领也值得注意，这表明乌克兰正在利用南部的压力，试图扭转俄罗斯最近几个月在其他地方取得的一些进展。