特拉斯发表胜选演说 强调减税及发展经济

新首相胜选演说

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）9月5日在执政党保守党党魁选举中胜出，将接任英国首相，接替被赶下台的首相约翰逊，以下是摘自她胜选演说中的主要谈话。特拉斯赢得保守党党魁选举 47岁，成为英国第3位女性首相。

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路透社报导，特拉斯在胜选演说中表示：“我以保守党党员身分竞选，也将以保守党员身分执政。我的朋友们，我们需要证明，我们将在未来两年间兑现（竞选承诺）。”

她说：“我将会提出一项关于减税及发展我们经济的大胆计划。我将兑现对于能源危机的承诺，处理民众的能源帐单，同时也解决我们在能源供应上面临的长期问题。”

特拉斯还提及：“我也要感谢我们即将卸任的领袖、我的朋友约翰逊（Boris Johnso）。约翰逊，你完成了英国脱欧（Brexit）任务。”

她表示：“你击垮柯宾（Jeremy Corbyn，工党党魁）。你推出疫苗，并且勇敢对抗普京。从基辅到卡莱尔（Carlisle），你受到钦佩。”

约翰逊则呼吁保守党，在特拉斯接任首相之际，团结一致支持她。约翰逊表示，他支持特拉斯解决生活成本危机及不平等问题的计划。

他推文写道：“现在是所有保守党人百分之百支持她的时候了。”