英国新首相 强硬外交或树敌不少

英国/新首相特拉斯

英国新首相特拉斯要走马上任了。法新社认为，特拉斯在外交政策方面强硬态度不单单有盟友，恐怕也树敌不少，据特拉斯称她已经准备好与欧盟、俄罗斯和中国斗争。

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据法新社今天报道称，乌克兰已经是特拉斯的前任约翰逊的一个优先聚焦，但据特拉斯警告说，她将加倍努力支持乌克兰。特拉斯在4月就说："我们将继续进一步加快步伐，把俄罗斯赶出整个乌克兰。"她声称，俄罗斯人也应该撤离2014年吞并的克里米亚。

特拉斯在伦敦的金融区发表的演讲，让人看到了特拉斯强硬的世界观。她当时说：我的愿景是一个自由国家坚持自我并发挥主导作用的世界。在这里，和平与民主通过经济和安全伙伴关系合作得到加强。在那里，侵略者被遏制并被迫选择更好的机制。

特拉斯还说，侵略者是俄罗斯和中国。是在7月底，特拉斯承诺加强与英联邦的经济和贸易关系，英联邦是一个主要由前英国殖民地组成的联盟，以对抗她所指控的中国 "日益增长的恶意影响"。特拉斯说要多依靠太平洋大国澳大利亚和日本。

特拉斯批评中国在新疆和香港的人权记录，以及中国的经济保护主义。她说，联合国8月底关于维吾尔人困境的报告 "应使中国在国际社会中感到羞耻"。 特拉斯说，"而且我们需要确保像台湾这样的民主国家能够自卫。" 她还说，中国的军事演习加剧了台海两岸的紧张关系。

为抗议这些军事演习，莉斯-特拉斯召见了中国大使，但排除了作为首相访问台湾的可能性。

据法新社，有时，对特拉斯来说，对于她和约翰逊来说，欧盟已经成为比北京更大的敌人。

特拉斯已成为英国脱欧的坚定支持者。她对欧盟的激烈批评并没有让她在选举新党领袖的保守党信徒中失去任何选票。她是推翻伦敦与布鲁塞尔就北爱尔兰问题达成的协议的立法设计师。这是英国与欧盟脱欧协议的一个关键部分，这可能导致出现与欧洲的贸易战。

对于英国与美国关系，英国新首相特拉斯在她的大部分政策立场上与保守党的代表人物玛格丽特-撒切尔保持一致，但这种比较止于撒切尔真正致力于的跨大西洋关系。

特拉斯在竞选保守党党魁及首相期间拒绝说法国总统马克龙是 "朋友还是敌人"，这让伦敦的外交官们进一步感到不安。在选举活动的最后阶段，特拉斯也拒绝对特朗普可能入主白宫发表评论。但她说：美国和法国都是热爱自由的民主国家，我将与这两个国家合作，无论它们的领导人是谁。