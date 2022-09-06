乌克兰盼新英相共抗俄 誓夺回克里米亚

盼新英相共抗俄

乌克兰总统泽连斯基期盼，英国新首相特拉斯能够共同合作，挫败俄罗斯侵略。与此同时，乌克兰当局宣示要夺回克里米亚，呼吁当地民众备战。

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）6日接受女王伊丽莎白二世任命，正式成为首相。泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，期望特拉斯能帮助乌克兰“挫败”俄罗斯侵略。

法新社报导，泽连斯基指出，“期待与特拉斯展开合作”。他说道：“我相信，我们能一同做更多的事情来保护我们的人民，并挫败俄罗斯所有的破坏性尝试。”

泽连斯基还提到，“我们乌克兰人非常了解她，她一直站在欧洲政坛的光明面…主要是维持我们的团结”。

乌克兰告诉遭俄罗斯吞并的克里米亚（Crimea）半岛居民，鉴于基辅当局正推进大规模反攻计划，要把俄军逐出这块遭占领的乌克兰土地，当地民众应备好防空洞并囤积物资。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）说：“我们要求遭俄军占领地区的居民，包含克里米亚半岛的居民，在终结占领举措期间遵从乌克兰官员官员下达的建议。”

他在社群网站推特（Twitter）写道：“特别是要准备防空洞、囤积物资、备有充足的水，并将行动电源充饱电。”

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）批准基于“俄罗斯世界”概念的新外交政策方针。保守派思想家拿此一概念来合理化在国外进行干预，以支持俄语人士的行为。

路透社报导，普京在俄罗斯—乌克兰战争爆发6个多月后公布的31页“人文政策”中指出，俄罗斯应“保护、捍卫和推进俄罗斯世界的传统和理念”。

这项政策方针虽以软实力策略的样貌呈现，但载入围绕俄国政治和宗教的官方政策理念中。这些理念为部分强硬派人士所用，合理化俄国入侵乌克兰以及支持乌克兰东部亲俄地区的作法。