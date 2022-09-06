俄罗斯 "东方-2022 "军演 普京今到现场 未提看哪国军人

俄罗斯/ "东方-2022 "军事演习

俄罗斯总统普京2022年9月6日参观有中国印度等国参加的 "东方-2022 "军演。

俄罗斯官方消息报告，俄罗斯总统普京今天前往俄罗斯 "东方-2022 "多国军事演习现场观看军演。在俄罗斯侵略乌克兰战争深陷持久僵局之际，本次军演更因有中国与印度军队参加演习而备受关注。

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俄罗斯新闻社援引克里姆林宫发言人佩斯科夫透露消息，俄罗斯总统普京今天参观包括中国在内的几个盟国在俄罗斯远东进行的大规模军事演习。据佩斯科夫说，普京抵达谢尔盖夫斯基军事训练场，这里是名为 "东方-2022 "的演习场地之一。

这一演习将持续到9月7日，正值莫斯科自2月以来对乌克兰进行大规模进攻之际。

据俄罗斯官方消息说，普京与国防部长绍伊古和俄罗斯参谋长格拉西莫夫举行的闭门会议正在进行中。"克里姆林宫发言人还说，普京将能够在会议后观察演习的最后阶段。

法新社引据俄罗斯国防部称，"东方-2022 "演习于上周四开始，包括在日本海进行的战斗机演习、防空部队调动和模拟排雷演习。

据莫斯科方面称，在这些演习中，调动有5万多名军事人员、5000多件武器装备和军事设备，包括140架飞机和60艘军舰及辅助船。

来自白俄罗斯、叙利亚、印度和中国等几个与俄罗斯接壤或结盟的国家的军事人员参加"东方-2022 "军事演习。