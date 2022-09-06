国际原子能署今发扎波罗热核电站安全评估报告

乌克兰/俄罗斯/联合国/扎波罗热核电站

联合国属下的国际原子能机构称今天应发布一份关于乌克兰扎波罗热核电站情况报告，该核电站数月来被俄罗斯军队占领，自昨天晚间又断开了电力连接。几个月来该核电站一直存在放射性危险。

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据国际原子能机构（IAEA）官员称，星期二，国际原子能署总干事格罗西将发布一份关于乌克兰扎波罗热核电站安全、安保和技术保障情况的报告，该报告是他对扎波罗热核电站的考察结果。格罗西将向联合国安理会报告对该工厂的考察情况。

对此，乌克兰总统泽连斯基说，"我希望格罗西能客观评价扎波罗热核电站问题。"

据法新社说，国际原子能署的报告将是在位于乌克兰南部的扎波罗热核电站运行中的反应堆中又有被切断电源后一天公布的。原子能机构稍早在一份声明中说，这条连接到附近一家热电厂的电力线路 "被故意切断，以扑灭一场火灾"。但 "电力连接没有损坏"，应该很快就重新连接。

据乌克兰电力能源运营商Energoatom称，火灾是因轰炸而引发。乌克兰总统泽连斯基说：再一次--这是第二次核反应堆断电。由于俄罗斯的挑衅，扎波罗热核电站已经濒临放射性灾难的边缘。

欧洲最大的核发电厂所在地已经被轰炸过几次，引起了各方对核灾难的担忧。几个星期以来，俄罗斯人和乌克兰人一直在指责对方制造这些爆炸事件。

经过多次谈判，联合国机构的一个代表团于上周四得以参观扎波罗热核电站。 该厂有六个核反应堆，每个核反应堆的发电量为1000兆瓦，今年3月，俄罗斯发起对乌克兰的入侵后不久，该核电站就落入俄罗斯军队手中。

在与国际原子能署团队进行检查后，格罗西告诉媒体，他发现工厂的设备完整性已多次受到侵犯。他说，这是 "不能继续再发生的事情"，但格罗西没有指明谁是责任方。

第二天，基辅说它袭击了俄罗斯在Energodar的一个基地，该镇紧邻扎波罗热核工厂，乌克兰指责俄罗斯军队在联合国机构代表团检查之前从该基地移走了武器。

原子能机构小组的大部分成员于周五就离开了该厂。在留下来的六名专家中，又有四人于周一上午离开，另外两人预计将长期留在核电站。

据法新社说，在外交方面，土耳其总统埃尔多安周六向俄罗斯总统普京提出调解。据法国总统府称，马克龙周一在与泽连斯基电话会晤时重申了维护乌克兰核设施安全的 "迫切需要"。