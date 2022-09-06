欧盟对英国新首相特拉斯警惕心重

英国/欧盟

英国女王伊丽莎白二世今天正式要求英国新任首相特拉斯组建政府，特拉斯将正式成为首相。来自欧洲的祝贺信息虽然已经纷至沓来，甚至法国总统马克龙也给她送了一份贺信，尽管她对马克龙的评论并不友好。和马克龙一样，所有欧洲人都希望与英国建立稳定、和平的关系，但特拉斯对欧盟（EU）却显示非常敌视的立场让欧盟感到警惕。欧盟委员会主席在其贺词中呼吁 "全面遵守 "欧洲协议。本台报道认为，冯德莱恩的话并非无关紧要。

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欧盟对英国新首相特拉斯保持警惕。欧盟机构担心特拉斯会兑现她对英国脱欧后对欧盟的威胁。 据本台在布鲁塞尔的记者皮埃尔-贝纳泽的报道称，欧洲机构担心特拉斯会兑现她对脱欧后与欧盟谈判的各协议的威胁性言论。一些人认为，特拉斯已经对保守党中最强硬的边缘派作出了明确的承诺，因此她很可能要求立法废除《北爱尔兰议定书》。

特拉斯的竞选团队公开表示要启动英国脱欧后协议中著名的第16条，这是协议中的一项紧急权宜之计。根据保守党的说法，这将允许为爱尔兰采取单边行动。

激活第16条的风险是引发与欧盟的全面贸易战。在欧洲议会，绿党的联合主席Philippe Lamberts说，这可能是英国也是特拉斯转移英国舆论对当今英国所面临真正问题的注意力的一种方式。

观察特拉斯的过往历史，唯一有点乐观的是社会党党团主席Iratxe García，他说特拉斯有翻个的历史，在英国脱欧的公投时，特拉斯曾投票反对脱欧。