特拉斯继任后改组内阁 多位少数族裔担任重要职务

改组内阁

9月6日，刚刚当选为英国保守党党首的伊丽莎白·特拉斯在苏格兰接受英国女王伊丽莎白二世的正式任命，成为英国新任首相。她上任后组建新一届的政府内阁，届时她或任命多个少数族裔官员担任外长、财长等重要职务。德国总理朔尔茨表示：英国是德国的朋友及“合作伙伴”。泽连斯基6日表示，他已与新任英国首相利兹特拉斯“协调”，对俄罗斯施加更大的压力，“目标是结束侵略并将肇事者绳之以法。”

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特拉斯被任命詹姆斯·克莱弗利（James Cleverly）为外交大臣；休拉·布雷弗曼（Suella Braverman）为内政大臣；夸西·夸滕（Kwasi Kwarteng）为财政大臣。

克莱弗利是现任英国保守党副主席、教育大臣，是混血，其母来自塞拉利昂。布雷弗曼自2020年2月起任英国总检察长一职，她是第二个担任内政大臣这一职务的印度裔英国议员。夸滕则是黑人男性，自2021年8月以来一直担任英国商业、能源和产业战略大臣。

新首相特拉斯任命夸西‧克沃滕（Kwasi Kwarteng）为财务大臣；苏拉·布拉弗曼(Suella Braverman)为内政大臣；詹姆斯·克莱弗利(James Cleverly)被任命为外交大臣。

布拉弗曼是印度裔，这位前总检察长必须解决非法抵达英国海岸的移民问题，以及前政府希望将他们送往卢旺达的问题。詹姆斯·克莱弗利（James Cleverly) 此前是英国保守党副主席、教育大臣。