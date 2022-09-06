能源高价出口让俄罗斯反而赚翻了

俄罗斯/乌克兰/能源

根据一个独立研究中心周二发表的报告，俄罗斯利用高价格，在六个月的侵略乌克兰战争期间，仅从化石燃料出口中就获得了1580亿欧元的盈利。

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一项报告说，俄罗斯从化石燃料的高价格中获得了巨大的收益。总部设在芬兰的能源和清洁空气研究中心（CREA）的一个报告说："化石燃料价格的飙升意味着，尽管出口量减少，但俄罗斯目前的能源出口收入远远高于前几年。

欧洲的天然气价格已经飙升到历史水平，而石油价格在战争开始时急剧上升，但最近有回落。

据该报告作者计算道，高价能源盈利向俄罗斯联邦预算提供430亿的帮助，这是在资助俄罗斯在乌克兰的战争罪行。这些数字是对俄罗斯入侵乌克兰后的前六个月，即2月24日至8月24日的战争时期的估计。

在此期间，CREA估计，俄罗斯化石燃料的最大进口国是欧盟（851亿欧元），其次是中国和土耳其。

欧盟已决定对从俄罗斯进口的石油和石油产品实行逐步禁运。欧盟也已经停止购买俄罗斯煤炭，但欧盟所严重依赖的俄罗斯天然气暂时不在受禁之列。

据该研究中心认为，欧盟的煤炭禁运从8月10日实施以来已经见到效果，俄罗斯的出口已经下降到入侵乌克兰以来的最低水平。根据报告的作者认为，"俄罗斯未能找到其他买家。"

据AERC表示，需要制定更强有力的制裁措施，以防止俄罗斯石油进入本应被禁止的市场。该报告说，西方的制裁，目前太容易被规避了。

据该报告称："欧盟应该禁止使用欧洲船只和欧洲港口向第三国运输俄罗斯石油。报告还呼吁英国禁止英国所有保险部门参与此类国际运输。

根据法新社，G7国家则在上周五决定对俄罗斯石油价格设置 "紧急 "上限，这一机制实施起来很复杂，但旨在进一步打击莫斯科的能源暴利。