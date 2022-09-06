遭欧美制裁 普京向亚洲突围

俄罗斯/亚洲/中国

俄罗斯总统普京周二出发去观摩一个叫 "东方-2022 "的多国军事演习，俄罗斯主导，有包括中国和印度等国在内的国家在俄罗斯远东地区举行的大规模军事演习，在乌克兰战争和以及俄罗斯西方发生对立冲突的时候，引发关注，而且，一个关注亚洲的经济论坛同样引人注意。法新社称，普京显示将重点移向亚洲。

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军事演习和经济论坛，显示普京转向亚洲的力度正在加大。近几个月来，莫斯科和北京不断强调双方关系的重要，这与2月24日俄罗斯对乌克兰开始侵略战争而遭到西方严厉制裁以来，俄罗斯和西方的裂痕对立形成了鲜明对比。

就中国本身而言，特别是自美国众议院议长佩洛西于8月访问台湾以来，中国正在经历与美国的外交危机。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫称，普京周二上午抵达谢尔盖夫斯基军事训练场，这是 "东方-2022 "演习的场地之一，他将监督演习的 "最后阶段"。该演习将持续到9月7日。

普京预计在与国防部长绍伊古和参谋长格拉西莫夫举行了闭门会议后会立即亮相。据俄罗斯国防部称，"东方-2022 "演习于上周四开始，在日本海进行战斗机演习、防空部队调动和排雷模拟。

周二，当地天气阴雨绵绵，大雾弥漫。据莫斯科方面称，将调动5万多名军事人员以及5000多件武器装备和军事设备，包括140架飞机和60艘船。来自与俄罗斯接壤或结盟的几个国家的部队，如白俄罗斯、叙利亚、印度，但特别是中国，参加军演。

周三7日，随着普京出席周一起在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛，军事问题将让位于经济问题。据克里姆林宫称，中国代表团将是论坛最大的代表团，有114人与会。

自从俄罗斯侵略乌克兰的军事行动开始后，引发了西方对莫斯科前所未有的制裁，俄罗斯就把聚焦投向了亚洲，尤其是寻找出口、供应商和市场，以取代因西方制裁而失去的市场。

周三，中国全国人民代表大会常务委员会主任栗战书，即在中国排名第三的官员，将与普京一起出席经济论坛全体会议。他们还计划举行一次双边会议。据克里姆林宫在一份声明中说："俄中全面伙伴关系和战略合作关系正在逐步发展，"克里姆林宫赞扬中国 "对乌克兰危机的平衡立场 "和北京对俄罗斯军事行动的原因给予"理解"。

据俄罗斯最大的银行即储蓄银行周二宣布，它已开始发放人民币贷款，并保证俄罗斯对人民币有 "强烈需求"。

据法新社说，除中国外，印度和缅甸也将成为符拉迪沃斯托克论坛的焦点，缅甸军政府领导人敏昂莱预计将出席。

在莫斯科，泰国外交部长唐-巴穆威奈今天会见俄罗斯外长拉夫罗夫，拉夫罗夫曾于8月访问过缅甸和柬埔寨。

最后，定于9月15日和16日在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织（SCO）峰会，将是观察关注普京深化与东方关系的另一个机会。据外交消息人士称，普京和中国领导人习近平之间甚至可能举行会晤，习近平自2020年以来因冠状病毒大流行而没有离开过中国。

据法新社说，普京与习近平两人于2月初在中国会面，当时正值俄罗斯发动侵略进攻乌克兰几个星期前，俄罗斯和中国签署了一份联合声明，呼吁建立国际关系 "新时代"，结束美国霸权，并谴责西方军事联盟、北约以及澳大利亚、英国和美国的奥库斯。