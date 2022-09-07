中国改用卢布和人民币买俄能源 被指抱团取暖

人民币买俄能源

俄罗斯宣布，中国将以人民币和卢布购买俄罗斯天然气费用，而不再是欧元和美元。评论指，中俄两国在经济上和政治上都受到国际孤立，互相抱团取暖。俄罗斯驻华大使9月7日说，下周习近平将与俄罗斯总统普京会面。

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9月7日在海参崴（Vladivostok，又称符拉迪沃斯托克）的东方经济论坛开幕式上，俄罗斯总统普京表示，中共将以人民币和卢布向俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）支付天然气费用。普京同时表示，西方的“短视行为”刺激了全球通胀。

Gazprom9月6日表示已跟中方签署一项协议，俄罗斯供应给中方的天然气，其付款方式将改为人民币和卢布。但Gazprom没有提供有关该计划的更多细节，也没有说明中方付款何时开始转换为卢布和人民币。

路透社报导，Gazprom的首席执行官米勒（Alexei Miller）表示，结算货币的改变，对中俄来说是“互惠互利”。

自从俄罗斯因入侵乌克兰受到西方制裁以来，莫斯科加快了推动减少银行系统和贸易中对美元、欧元的依赖，俄罗斯一直在与中共和其它非西方国家建立更紧密的经济联系，特别是作为其能源出口的新市场。

俄罗斯在入侵乌克兰前夕，与中国签署了一项高达375亿美元的新的天然气供应协议，而俄罗斯自2019年底开始，已通过3,000公里长的“西伯利亚力量”输气管道向中国输送天然气。

今年早些时候，普京要求欧洲客户在俄罗斯开立卢布银行账户，并以卢布支付能源费用。一些拒绝这么做的公司或国家被俄罗斯“断气”。

而法国BMF电视台报导引述《日经新闻》的消息称，中国把俄罗斯的天然气转卖给欧洲，从中谋利。报导称，上海的一位交易员告诉《日经新闻》，这些转售的利润率相当高，每笔交易可能高达1亿美元。