乌克兰/俄罗斯

乌克兰南部反攻势壮 志在夺下赫尔松

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乌克兰米科拉耶夫州帕鲁泰内的一座葡萄园入口遭袭击留下的集束弹药火箭弹残片。 2022年9月5日照片
乌克兰米科拉耶夫州帕鲁泰内的一座葡萄园入口遭袭击留下的集束弹药火箭弹残片。 2022年9月5日照片 © RFI/Boris Vichith
作者： 小山
3 分钟

乌克兰战事虽然胶着，但自夺回赫尔松的反攻打响以来，乌克兰军队第一次公开报告在第聂伯河左岸取得了进展和夺回领土。日前，周日晚间，乌克兰总统泽连斯基就证实了这些战场胜利，而且不仅在赫尔松地区，也在顿巴斯，乌克兰军队正扩大攻势。

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乌克兰军队称正在收复赫尔松地区的领土。据本台在基辅的记者Stéphane Siohan报道称，9月4日星期日，一张照片在社交网络上大量流传，照片中一名乌克兰士兵在一家当地医院的屋顶上竖起乌克兰国旗，以示该城市已经被夺回。所涉城镇是位于赫尔松州北部的维索科波莱，乌克兰军队在那里至少从俄罗斯军队手中夺回了两个地盘。

乌克兰当局在赫尔松行动周围仍然刻意保持着战略迷雾，但可以观察到几个重要现象。以可怕的战斗为代价，乌克兰军队正在位于第聂伯河以西的赫尔松地区的几个轴线上推进，战略意图是要把俄罗斯军队逼退到河边。同时，乌克兰军队继续对第聂伯河上方的俄罗斯军队集结进行大规模打击，希望控制后勤路线，使俄罗斯军队无法撤退。

过去24小时的另一个重要消息是，乌克兰军队宣布重新夺回奥泽尔内，这是顿巴斯的一个小镇，位于反攻战斗前线的Siversky Donets河北部。这意味着，即使在顿巴斯，乌克兰军队也在进行攻击。在战略上，基辅正试图重新控制主动权，并向俄罗斯军队发号进攻号令。

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