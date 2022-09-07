乌克兰南部反攻势壮 志在夺下赫尔松

乌克兰/俄罗斯

乌克兰战事虽然胶着，但自夺回赫尔松的反攻打响以来，乌克兰军队第一次公开报告在第聂伯河左岸取得了进展和夺回领土。日前，周日晚间，乌克兰总统泽连斯基就证实了这些战场胜利，而且不仅在赫尔松地区，也在顿巴斯，乌克兰军队正扩大攻势。

广告 继续浏览后续

乌克兰军队称正在收复赫尔松地区的领土。据本台在基辅的记者Stéphane Siohan报道称，9月4日星期日，一张照片在社交网络上大量流传，照片中一名乌克兰士兵在一家当地医院的屋顶上竖起乌克兰国旗，以示该城市已经被夺回。所涉城镇是位于赫尔松州北部的维索科波莱，乌克兰军队在那里至少从俄罗斯军队手中夺回了两个地盘。

乌克兰当局在赫尔松行动周围仍然刻意保持着战略迷雾，但可以观察到几个重要现象。以可怕的战斗为代价，乌克兰军队正在位于第聂伯河以西的赫尔松地区的几个轴线上推进，战略意图是要把俄罗斯军队逼退到河边。同时，乌克兰军队继续对第聂伯河上方的俄罗斯军队集结进行大规模打击，希望控制后勤路线，使俄罗斯军队无法撤退。

过去24小时的另一个重要消息是，乌克兰军队宣布重新夺回奥泽尔内，这是顿巴斯的一个小镇，位于反攻战斗前线的Siversky Donets河北部。这意味着，即使在顿巴斯，乌克兰军队也在进行攻击。在战略上，基辅正试图重新控制主动权，并向俄罗斯军队发号进攻号令。