拜登与特拉斯通话 重申美英两国特殊关系

政治

美国总统拜登周9月6日致电英国新任首相利兹‧特拉斯，祝贺她上任，并重申了美英两国之间的牢固关系。白宫在周二的声明中表示：“两位领导人重申了我们国家之间的特殊关系，并表示他们愿意进一步深化这些关系”。拜登和利兹特拉斯7日在电话交谈中同意在自乌克兰战争开始以来针对俄罗斯的共同战线背景下加强双边关系。

广告 继续浏览后续

声明称，拜登和特拉斯在电话中讨论了在全球问题上的合作，包括正在进行的乌克兰战争、防止伊朗获得核武器以及“应对中国构成的挑战”。此外，他们还讨论了如何确保获得“可持续和负担得起的能源资源”。

根据白宫的声明，拜登和特拉斯还讨论了他们对保护《贝尔法斯特协议》（Belfast Agreement）或称《耶稣受难日协议》（Good Friday Agreement）的成果的共同承诺，以及英国与欧盟就《北爱尔兰议定书》（Northern Ireland Protocol）达成谈判协议的重要性。

特拉斯是前英国外交大臣，她于周二就职，接替因一系列丑闻而辞职的前首相鲍里斯‧约翰逊。

特拉斯周二还在唐宁街发表了她作为英国首相的首次演讲，概述了她当前治理国家的优先事项，包括减税、经济增长、能源安全和国家医疗保健系统等。

英国政府当天也就特拉斯和拜登的通话发布了新闻稿。与白宫的说法类似，新闻稿中也强调了两国领导人“回顾了这种特殊关系的持久力量”，并表示，“他们一致认为，我们两国之间的伙伴关系因我们的共同价值观而得到加强，对捍卫和推进世界自由和民主至关重要”。

唐宁街方面还表示，特拉斯和拜登都同意继续努力，通过北约（NATO）和美英澳“AUKUS”三边安全伙伴关系来进一步加强两国之间的深度防务联盟。