普京称孤立俄罗斯绝无可能 并会见栗战书

俄罗斯

俄罗斯今天在远东符拉迪沃斯托克召开国际经济论坛。俄罗斯总统普京到会并发表讲话。普京说，孤立俄罗斯是根本不可能的事情。普京称赞亚洲的作用。中国派遣庞大代表团与会。稍后，普京会见了中国代表团领袖栗战书。

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据法新社今天报道称，俄罗斯总统普京今天说："不可能孤立俄罗斯"。普京现在更着眼于亚洲。普京说，尽管西方有 "制裁热"，但孤立俄罗斯是 "不可能的"，普京称赞亚洲的 "作用越来越大"，而莫斯科正越来越多地转向亚洲。

普京在俄罗斯远东地区符拉迪沃斯托克的一个经济论坛上说："无论一些人多么想孤立俄罗斯，都不办不到。"

该论坛有几位亚洲国家高级官员参加。

俄罗斯自2月24日在乌克兰发动侵略攻势以来，西方国家并不看好莫斯科，近几个月来，莫斯科加速向亚洲转移，希望找到新的市场和供应商，以取代因美国和欧盟制裁而失去的市场和供应商。作为这种趋势的一个标志，俄罗斯驻北京大使周三宣布，普京还将在下周在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会期间与他的中国同行习近平举行会谈，上合组织是作为对西方影响力制衡力量而建立的。

这将是新冠病毒大流行病开始以来，习近平的第一次到国外访问。

在这种提升对亚洲重视背景下，普京周三在符拉迪沃斯托克经济论坛上发表讲话，这对俄罗斯来说具有战略意义，因为俄罗斯的经济正因制裁而受到影响。虽然中国在乌克兰战争中向俄罗斯提供了政治支持，并渴望得到俄罗斯的碳氢化合物能源，但中国却避免帮助莫斯科规避制裁。

在面对包括中国人在内的大量亚洲商业和政治领导人发表的长篇演讲中，普京称赞亚太地区在世界事务中 "发挥着越来越大的作用"，与他普京描绘的正在衰落、被 "通货膨胀 "困扰的西方形成鲜明对比。普京说：整个国际关系体系已经发生了不可逆转的变化。

普京今天在论坛间隙与缅甸军政府首脑敏昂莱进行了交谈，对俄罗斯和缅甸之间的 "积极 "关系表示赞赏。

俄罗斯总统随后将会见全国人民代表大会常务委员会主任、中国排名第三的高官栗战书。

据法新社说，俄罗斯希望在经济和安全方面与中国建立最密切的联系。在举行符拉迪沃斯托克论坛的同时，俄罗斯在过去几天里在俄罗斯远东地区进行了大规模的军事演习，包括中国在内的几个国家或盟国的士兵都参加军演。昨天，普京亲自监督了这些演习。

就北京方面，中国目前正在经历与美国的外交危机，美国众议院议长南希-佩洛西8月曾访问台湾，中美关系更加恶化。

普京试图将俄罗斯作为与亚洲国家对抗西方的共同阵线的一部分，普京说，对莫斯科的制裁是对全球经济的威胁。普京说，新冠病毒大流行病 "已被新的全球挑战所取代，这些挑战威胁着整个世界。他说：我是说西方的制裁热。俄罗斯总统谴责西方精英顽固地拒绝看清事实，和美国难以捉摸的控制，普京谴责针对俄罗斯实施严厉制裁。

面对西方的 "技术、金融和经济侵略"，俄罗斯总统说，他很高兴俄罗斯经济正在逐渐远离美元、欧元和英镑这些不可靠的货币，而是转向了中国人民币。

昨天6日，俄罗斯国有天然气巨头Gazprom宣布，中国现在将以卢布和人民币支付中俄合同，而不再是美元。普京先生说：绝对多数的亚太国家不接受制裁的破坏性逻辑。普京呼吁说：创造性的伙伴关系将为我们的人民开辟巨大的新的机会。