联合国推动乌克兰扎波罗热核电站安全

乌克兰/俄罗斯/联合国/扎波罗热核电站

乌克兰南部城市米科拉夫和赫尔松之间的一个乌克兰军队与俄罗斯军队对峙的阵地战壕。 2022年6月12日 资料照片

联合国希望推动乌克兰核电站的安全。联合国秘书长古特雷斯为乌克兰与俄罗斯双方制定了具体步骤，以使乌克兰南部俄罗斯控制的扎波罗热核电站周围地区非军事化。首先是俄罗斯和乌克兰军队应当承诺避免在欧洲最大的核电站核电站及其周围进行军事活动。

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据路透社今天报道说，联合国秘书长古特雷斯周二对联合国安理会说：“作为第二步，应该就非军事化边界达成协议。” 古特雷斯说，“具体而言，这将包括俄罗斯军队承诺从该边界撤出所有军事人员和装备，以及乌克兰军队也承诺不进入该边界。”

上周，由国际原子能署机构负责人格罗西率领的国际原子能机构 (IAEA) 检查员冒着炮击越过前线到达发扎波罗热核电站。联合国核监督机构的两名专家继续留任以保持长期存在。

国际原子能机构周二发布的一份期待已久的报告列出了该核工厂的受损情况，包括一座装有核燃料的建筑物、一座储存放射性废物的设施和一座装有警报系统的建筑物。国际原子能署说，该核电站已多次被切断对核电站安全运行至关重要的异地电源。

国际原子能署的报告避免将损害责任归咎于任何一方。该核电工厂在俄罗斯2 月 24 日入侵乌克兰后不久，就被俄罗斯军队占领，但核电站内仍由乌克兰技术人员操作。扎波罗热由俄罗斯军队占领，河岸对面则是乌克兰的阵地。