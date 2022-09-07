阿尔巴尼亚指控伊朗对其网络袭击并宣布与之断交

阿尔巴尼亚/伊朗

阿尔巴尼亚政府7日指控伊朗操纵了一个月前针对其政府部门网站的网络攻击，宣布立即断绝与伊朗的外交关系，要求伊朗驻地拉那使馆人员24小时内全部离境。

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据法新社报道，伊朗驻地拉那大使馆已经接到阿尔巴尼亚政府要求其驻馆人员离境的正式文件。

阿尔巴尼亚政府总理7日在一份公报中宣布了这项决定。公报指出，7月15日，政府以及多个公共服务部门网站遭遇大规模网络攻击。事后的深入调查已经找到无可辩驳的证据，证明伊朗政府操纵并资助了这次网络袭击行动。

7月中，一次来自境外的大规模网络攻击行动导致阿尔巴尼亚政府宣布关闭政府以及多个公共部门网站。在此之前两个月，该国才宣布关闭一些政府行政部门实体设施，转为线上服务，以提高效率，减少贿赂行为。

不过，根据阿国政府7日的公报，这次网络攻击行动虽然规模大，但袭击行动并未成功。尤其是相对于行动操纵者想要达到的目的来说，造成的损失微不足道。所有网络系统目前都已全部恢复运行，也没有出现无可挽回的数据丢失。

袭击行动发生在伊朗流亡反对派人士在地拉那周边城镇召开会议活动前一周。这次会议在原定召开日期的前夜，在阿尔巴尼亚政府要求下取消，但阿尔巴尼亚政府并未具体说明所提的安全理由是什么。

9月7日，阿尔巴尼亚宣布与伊朗断交之际，美国政府宣布将采取新措施，让伊朗政府对针对阿尔巴尼亚的网络攻击行动付出代价。美国国家安全顾问委员会发言人在一份公报中强烈谴责伊朗针对北约盟国发动网络攻击。

随柏林墙倒台，前苏联社会主义阵营瓦解，阿尔巴尼亚于2009年就加入北约。今年7月，欧洲联盟也正式启动接受阿尔巴尼亚入盟的谈判程序。

不过，美国国家安全委员会要继续惩戒伊朗的表态可能也预示有关伊朗核问题的谈判不会很快取得新的进展。

几个月来，2015年伊朗核问题协议签署国努力为重启该协议运作展开谈判。德黑兰方面做出一些让步。但显然尚未达到美国期望的目标。